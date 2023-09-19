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Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
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19:32 19.09.2023 (обновлено: 22:19 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897379449.html
Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине
Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что во вторник на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским, обсудив с ним дальнейшие шаги по мирной... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:32
2023-09-19T22:19
россия
украина
юар
сирил рамафоса
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что во вторник на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским, обсудив с ним дальнейшие шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки. Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. "Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал южноафриканский лидер в соцсети X (бывшая Twitter). ЮАР стала одной из семи стран, обсудившей с РФ африканскую мирную инициативу по Украине в рамках саммита "Россия-Африка", прошедшего 28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис Сирила Рамафосы. В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897403501.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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россия, украина, юар, сирил рамафоса, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, twitter, владимир путин
Россия, Украина, ЮАР, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Twitter, Владимир Путин
Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине

Рамафоса и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине и зерновую сделку

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что во вторник на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским, обсудив с ним дальнейшие шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал южноафриканский лидер в соцсети X (бывшая Twitter).
ЮАР стала одной из семи стран, обсудившей с РФ африканскую мирную инициативу по Украине в рамках саммита "Россия-Африка", прошедшего 28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис Сирила Рамафосы. В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияУкраинаЮАРСирил РамафосаВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНTwitterВладимир Путин
 
 
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