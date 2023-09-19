Президент ЮАР и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине
Рамафоса и Зеленский обсудили мирную инициативу по Украине и зерновую сделку
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что во вторник на полях Генассамблеи ООН встретился с Владимиром Зеленским, обсудив с ним дальнейшие шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал южноафриканский лидер в соцсети X (бывшая Twitter).
ЮАР стала одной из семи стран, обсудившей с РФ африканскую мирную инициативу по Украине в рамках саммита "Россия-Африка", прошедшего 28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров Россия направила свой проект заявления по Украине странам Африки. Вечером 3 августа совместное заявление опубликовал офис Сирила Рамафосы. В заявлении лидеры России и стран Африки договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Они призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.