Источник рассказал о дате и месте четырехсторонней встречи по Карабаху
Конкретных даты и места саммита России, Турции, Азербайджана и Армении пока нет
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту встречи лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении нет, вопрос пока находится на уровне предложения, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 сентября заявил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну провести четырехстороннюю встречу по Карабаху.
"Никакой конкретной информации по дате, месту встречи нет. Пока предложение господина президента – на уровне предложения", - сказал собеседник агентства.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские экоактивисты — по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а также обратили внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
В сентябре 2023-го Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус региона определил сам Ереван.