https://ria.ru/20230919/sammit-1897121613.html

Источник рассказал о дате и месте четырехсторонней встречи по Карабаху

Источник рассказал о дате и месте четырехсторонней встречи по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023

Источник рассказал о дате и месте четырехсторонней встречи по Карабаху

Конкретной информации по дате и месту встречи лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении нет, вопрос пока находится на уровне предложения, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:28

2023-09-19T08:28

2023-09-19T08:36

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реджеп тайип эрдоган

политика

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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту встречи лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении нет, вопрос пока находится на уровне предложения, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 сентября заявил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. "Никакой конкретной информации по дате, месту встречи нет. Пока предложение господина президента – на уровне предложения", - сказал собеседник агентства. В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские экоактивисты — по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а также обратили внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023-го Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус региона определил сам Ереван.

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html

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в мире, азербайджан, армения, россия, владимир путин, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, политика