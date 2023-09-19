https://ria.ru/20230919/rossiya-1897120999.html

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии - РИА Новости, 19.09.2023

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии

Российский рынок обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, предназначенными для лечения гипертензии, в стране зарегистрированы 13 препаратов, в РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:15

2023-09-19T08:15

2023-09-19T08:15

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845464907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05de36e93969a00d337de55f7fa9b248.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский рынок обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, предназначенными для лечения гипертензии, в стране зарегистрированы 13 препаратов, в гражданский оборот в 2023 году было введено 3,5 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис (телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии. "Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием – ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", - говорится в сообщении ведомства. Как отметили в пресс-службе Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом телмисартан российского и иностранного производства. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов на основе телмисартанов. Препарат микардис в текущем году в гражданский оборот не вводился, в 2022 году Росздравнадзор получал уведомление о прекращении ввоза данного препарата на территорию России, пояснили в пресс-службе. Однако это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230918/lekarstva-1896899387.html

https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)