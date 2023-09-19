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В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии - РИА Новости, 19.09.2023
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08:15 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/rossiya-1897120999.html
В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии
В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии - РИА Новости, 19.09.2023
В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии
Российский рынок обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, предназначенными для лечения гипертензии, в стране зарегистрированы 13 препаратов, в РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:15
2023-09-19T08:15
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский рынок обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, предназначенными для лечения гипертензии, в стране зарегистрированы 13 препаратов, в гражданский оборот в 2023 году было введено 3,5 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис (телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии. "Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием – ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", - говорится в сообщении ведомства. Как отметили в пресс-службе Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом телмисартан российского и иностранного производства. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов на основе телмисартанов. Препарат микардис в текущем году в гражданский оборот не вводился, в 2022 году Росздравнадзор получал уведомление о прекращении ввоза данного препарата на территорию России, пояснили в пресс-службе. Однако это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/lekarstva-1896899387.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии дефицита препаратов от гипертензии

Росздравнадзор: дефицита препаратов от гипертензии с телмисартаном в РФ нет

© iStock.com / LiderinaПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Liderina
Прием лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский рынок обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, предназначенными для лечения гипертензии, в стране зарегистрированы 13 препаратов, в гражданский оборот в 2023 году было введено 3,5 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис (телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии.
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"Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием – ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в пресс-службе Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом телмисартан российского и иностранного производства. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов на основе телмисартанов.
Препарат микардис в текущем году в гражданский оборот не вводился, в 2022 году Росздравнадзор получал уведомление о прекращении ввоза данного препарата на территорию России, пояснили в пресс-службе. Однако это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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