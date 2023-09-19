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Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о звуках стрельбы в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
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20:07 19.09.2023 (обновлено: 22:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/protest-1897387934.html
Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о звуках стрельбы в Ереване
Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о звуках стрельбы в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о звуках стрельбы в Ереване
Корреспондент РИА Новости не подтверждает звуки стрельбы в ходе акции протеста у здания правительства Армении. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:07
2023-09-19T22:15
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости не подтверждает звуки стрельбы в ходе акции протеста у здания правительства Армении.Ранее о звуках стрельбы сообщали некоторые СМИ.Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Полиция примела светошумовые гранаты.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе провел во вторник заседание Совбеза Армении.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев
Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о звуках стрельбы в Ереване

Корреспондент РИА Новости не подтвердил данные о стрельбе на протестах в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости не подтверждает звуки стрельбы в ходе акции протеста у здания правительства Армении.
Ранее о звуках стрельбы сообщали некоторые СМИ.
Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Полиция примела светошумовые гранаты.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе провел во вторник заседание Совбеза Армении.
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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ЕреванСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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