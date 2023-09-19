Участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики
Sputnik: участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики
© SputnikАкция протеста в Ереване
© Sputnik
Акция протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, передает Sputnik Армения.
Sputnik Армения также сообщает, что жители страны собираются у здания правительства на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Они требуют от кабмина конкретных шагов и критикуют премьера Никола Пашиняна.
"Протестующие в настоящий момент перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване", - говорится в сообщении в телеграм-канале Sputnik Армения.
Участники протеста также перекрывают все въезды на площадь Республики, движение там остановлено. Sputnik Армения также сообщает, что улица Абовяна в центре Еревана полностью заблокирована.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.