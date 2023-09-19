https://ria.ru/20230919/protest-1897282856.html

Участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики

Участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики - РИА Новости, 19.09.2023

Участники протеста в Ереване перекрывают въезды на площадь Республики

Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:01

2023-09-19T16:01

2023-09-19T16:34

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ереван

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ильхам алиев

sputnik армения

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, передает Sputnik Армения.Sputnik Армения также сообщает, что жители страны собираются у здания правительства на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Они требуют от кабмина конкретных шагов и критикуют премьера Никола Пашиняна."Протестующие в настоящий момент перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване", - говорится в сообщении в телеграм-канале Sputnik Армения.Участники протеста также перекрывают все въезды на площадь Республики, движение там остановлено. Sputnik Армения также сообщает, что улица Абовяна в центре Еревана полностью заблокирована.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян провел заседание совбеза Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897201373.html

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в мире, армения, ереван, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, sputnik армения, ситуация в нагорном карабахе