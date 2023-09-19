https://ria.ru/20230919/oruzheynik-1896942751.html

День оружейника в РФ

День оружейника в РФ - РИА Новости, 19.09.2023

День оружейника в РФ

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T01:42

2023-09-19T01:42

2023-09-19T01:42

справки

россия

ижевск

владимир путин

дмитрий медведев

михаил калашников

рособоронэкспорт

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года. С просьбой поддержать ходатайство Союза российских оружейников об учреждении дня российского оружейника выступил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Решение об установлении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире.Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входили хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября. Предприятия и организации, предназначенные для удовлетворения военных потребностей России, входят в ОПК страны. На сегодняшний день ОПК Минпромторга РФ включает в себя более 1300 предприятий, занимающихся производством военно-технической продукции и двойного назначения, а также выполнением научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ.ОПК является наиболее высокотехнологичным и наукоемким сегментом отечественной промышленности. На предприятиях ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, военной и специальной техники, создают уникальные технологии, не имеющие аналогов в мире. Благодаря им российские армия и флот оснащаются стратегическими ракетными комплексами, атомными субмаринами, самолетами и вертолетами, средствами защиты и предупреждения удара. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сегодня оборонная промышленность демонстрирует устойчивый рост, оснащает Вооруженные силы РФ всем необходимым, эффективно выполняет гособоронзаказ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи специальной военной операции. Уровень выполнения заданий гособоронзаказа составил 91%. Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные силы РФ всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным "Рособороэкспорта" (единственный государственный посредник при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении всего спектра продукции военного назначения), с начала 2000-х годов по 2019 год Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов. "Рособоронэкспорт" за два десятилетия своего существования стал одним из лидеров на международном рынке вооружений и добился серьезных результатов в продвижении продукции отечественных предприятий. По итогам 2022 года, компания выполнила план по продаже оружия. По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, портфель заказов держится на стабильно высоком уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Компания плотно взаимодействует со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, с участниками Организации Договора о коллективной безопасности, а также странами Африки. В 2022 году "Рособоронэкспорт" начал продвижение на мировой рынок 15 новых изделий для военно-воздушных сил, военно-морского флота, сухопутных войск, сил противовоздушной обороты и средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. Президент РФ Владимира Путина заявил, что Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну от любых внешних посягательств. Празднование Дня оружейника проходит в основном в городах, где расположены предприятия российского ОПК. Наиболее широко его отмечают в Туле и Ижевске, которые считаются столицами военно-промышленного комплекса страны. В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты. В рамках праздничных мероприятий также проходит награждение государственными наградами отличившихся работников и ветеранов предприятий ОПК. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ижевск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ижевск, владимир путин, дмитрий медведев, михаил калашников, рособоронэкспорт, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), день оружейника