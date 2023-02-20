https://ria.ru/20230220/rosoboroneksport-1853102717.html

"Рособоронэкспорт" выполнил годовой план по продаже оружия

"Рособоронэкспорт" выполнил годовой план по продаже оружия - РИА Новости, 20.02.2023

"Рособоронэкспорт" выполнил годовой план по продаже оружия

"Рособоронэкспорт" по итогам минувшего года выполнил план по продаже оружия, портфель оружейных заказов стабильно превышает 50 миллиардов долларов, заявил РИА... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:28

2023-02-20T11:28

2023-02-20T11:28

экономика

россия

рособоронэкспорт

александр михеев

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АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 20 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" по итогам минувшего года выполнил план по продаже оружия, портфель оружейных заказов стабильно превышает 50 миллиардов долларов, заявил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Последние годы "Рособоронэкспорт" продает за рубеж вооружение и военную технику на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Объем всего российского экспорта оружия составляет порядка 15 миллиардов долларов."Несмотря на глобальные изменения, произошедшие на мировом оружейном рынке в 2022 году, "Рособоронэкспорт" выполнил задачи, поставленные перед ним", - сказал Михеев, не уточнив точную сумму за 2022 год. По его словам, это во многом стало возможным благодаря оперативно принятым мерам со стороны президента и правительства по адаптации системы военно-технического сотрудничества к новым условиям. "Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на уровне выше 50 миллиардов долларов. Конечно, мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить его за счет расширения географии и номенклатуры поставок российской продукции в дружественные страны", - сказал Михеев. "Рособоронэкспорт", напомнил он, продвигает продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск, а в ближайшее время "наиболее перспективными считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия".

https://ria.ru/20230214/vooruzheniya-1851848667.html

https://ria.ru/20230117/ak-1845375019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, рособоронэкспорт, александр михеев