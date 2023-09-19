https://ria.ru/20230919/moskva-1897149994.html
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2023
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19
С 11 по 17 сентября в Москве выявлено 4 617 случаев COVID-19, умерли три человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:20
2023-09-19T11:20
2023-09-19T11:23
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С 11 по 17 сентября в Москве выявлено 4 617 случаев COVID-19, умерли три человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за неделю - 4 617, госпитализированы 590 человек, выздоровели 3 246 человек, три человека умерли", - говорится в сводке по столице. До этого, на неделе с 4 по 10 сентября в Москве было выявлено 3040 случаев коронавируса. При этом за предыдущие недели показатели заболеваемости ни разу не превышали отметки 2 тысячи выявленных случаев. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 539 037 случаев коронавируса, выздоровели 3 349 993 человека, умерли 49 215 человек.
https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897135856.html
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Здоровье - Общество, Москва, Дельта-штамм коронавируса, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19
В Москве за неделю выявили 4617 случаев COVID-19, умерли 3 человека