https://ria.ru/20230919/karabakh-1897195661.html

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:33

2023-09-19T12:33

2023-09-19T14:49

азербайджан

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БАКУ, 19 сен — РИА Новости. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики."В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В свою очередь, в Ереване опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника армянских вооруженных сил.В Баку подчеркнули, что проинформировали об операции командование российских миротворцев и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.То, что Москва получает информацию от Азербайджана, подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сведения о том, что Баку якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности: подобные данные довели до них за несколько минут до начала боевых действий.Минобороны Армении заявило об "относительно спокойной" обстановке на границах республики. В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах. В соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и отдаленные взрывы, в городе звучит сигнал воздушной тревоги, передает Sputnik Армения.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.

https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html

https://ria.ru/20230918/karabakh-1897070870.html

https://ria.ru/20230916/vstrecha-1896690533.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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