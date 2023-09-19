Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
МО Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
БАКУ, 19 сен — РИА Новости. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В свою очередь, в Ереване опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника армянских вооруженных сил.
В Баку подчеркнули, что проинформировали об операции командование российских миротворцев и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.
То, что Москва получает информацию от Азербайджана, подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сведения о том, что Баку якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности: подобные данные довели до них за несколько минут до начала боевых действий.
Минобороны Армении заявило об "относительно спокойной" обстановке на границах республики.
В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах. В соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и отдаленные взрывы, в городе звучит сигнал воздушной тревоги, передает Sputnik Армения.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.