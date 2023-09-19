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Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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12:33 19.09.2023 (обновлено: 14:49 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897195661.html
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:33
2023-09-19T14:49
азербайджан
в мире
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БАКУ, 19 сен — РИА Новости. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики."В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, &lt;...&gt; восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В свою очередь, в Ереване опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника армянских вооруженных сил.В Баку подчеркнули, что проинформировали об операции командование российских миротворцев и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.То, что Москва получает информацию от Азербайджана, подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сведения о том, что Баку якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности: подобные данные довели до них за несколько минут до начала боевых действий.Минобороны Армении заявило об "относительно спокойной" обстановке на границах республики. В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах. В соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и отдаленные взрывы, в городе звучит сигнал воздушной тревоги, передает Sputnik Армения.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html
https://ria.ru/20230918/karabakh-1897070870.html
https://ria.ru/20230916/vstrecha-1896690533.html
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азербайджан, в мире
Азербайджан, В мире
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

МО Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
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БАКУ, 19 сен — РИА Новости. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В свою очередь, в Ереване опровергли, что в Нагорном Карабахе присутствует личный состав или военная техника армянских вооруженных сил.
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В Баку подчеркнули, что проинформировали об операции командование российских миротворцев и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.
То, что Москва получает информацию от Азербайджана, подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сведения о том, что Баку якобы заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности: подобные данные довели до них за несколько минут до начала боевых действий.
Минобороны Армении заявило об "относительно спокойной" обстановке на границах республики.
В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах. В соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и отдаленные взрывы, в городе звучит сигнал воздушной тревоги, передает Sputnik Армения.
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В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
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