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МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона делится с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:29
2023-09-19T13:29
2023-09-19T16:03
азербайджан
россия
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нагорный карабах
мария захарова
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона делится с Россией информацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас у нас идут контакты с азербайджанской стороной. В ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии МИД. Относительно уведомления, мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
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Азербайджан, Россия, В мире, Нагорный Карабах, Мария Захарова, Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
МИД: Москва контактирует с Баку по "антитеррористической операции" в Карабахе