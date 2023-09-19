https://ria.ru/20230919/karabakh-1897227377.html

МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе

МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

МИД: Россия контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе

Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона делится с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:29

2023-09-19T13:29

2023-09-19T16:03

азербайджан

россия

в мире

нагорный карабах

мария захарова

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва находится в контакте с Баку в контексте проводимой Азербайджаном "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона делится с Россией информацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас у нас идут контакты с азербайджанской стороной. В ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии МИД. Относительно уведомления, мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230916/vstrecha-1896690533.html

азербайджан

россия

нагорный карабах

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азербайджан, россия, в мире, нагорный карабах, мария захарова, ситуация в нагорном карабахе