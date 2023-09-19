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В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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13:52 19.09.2023 (обновлено: 14:22 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897236345.html
В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе
В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе
Армянское минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявило, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:52
2023-09-19T14:22
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявило, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных сил.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе."Как и прежде, так и сейчас в официальных сообщениях и в СМИ Азербайджана продолжают публиковаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений, военной техники и личного состава ВС Армении. Министерство обороны Армении неоднократно заявляло и заявляет сейчас, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении армянского военного ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Армения, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе

Минобороны Армении заявило, что у страны нет армии в Карабахе

© РИА НовостиВоенные в Нагорном Карабахе
Военные в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
Военные в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявило, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных сил.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
13 сентября, 16:41
"Как и прежде, так и сейчас в официальных сообщениях и в СМИ Азербайджана продолжают публиковаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений, военной техники и личного состава ВС Армении. Министерство обороны Армении неоднократно заявляло и заявляет сейчас, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении армянского военного ведомства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
 
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