https://ria.ru/20230919/karabakh-1897236345.html

В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе

В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

В Ереване заявили, что у Армении нет армии в Карабахе

Армянское минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявило, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:52

2023-09-19T13:52

2023-09-19T14:22

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577848619_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c25c91ba31cecb161f9fb435ed98072b.jpg

ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Армянское минобороны на фоне призывов Баку вывести армянские войска из Карабаха заявило, что в регионе у Армении нет военной техники и подразделений вооруженных сил.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Причиной были названы провокации армянской стороны, в том числе повлекшие гибель полицейских в результате подрыва автомобиля на трассе Ахмедбейли - Физули - Шуша. Отмечалось, что о начале операции проинформированы командование российских миротворцев и руководство совместного российско-турецкого мониторингового центра. Как указали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте являются условиями мира в регионе."Как и прежде, так и сейчас в официальных сообщениях и в СМИ Азербайджана продолжают публиковаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений, военной техники и личного состава ВС Армении. Министерство обороны Армении неоднократно заявляло и заявляет сейчас, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении армянского военного ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе