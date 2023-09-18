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К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
03:48 18.09.2023 (обновлено: 11:48 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/proekt-1896879311.html
К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона
К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона - РИА Новости, 18.09.2023
К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона
Три региона РФ присоединились в 2023 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", еще два присоединяться в ближайшее РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:48
2023-09-18T11:48
туризм
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
елизавета федоровна
николай i
александр i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Три региона РФ присоединились в 2023 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", еще два присоединяться в ближайшее время, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. "Императорский маршрут" реализует Фонд ЕСПО при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Как сказано на сайте ЕСПО, цель проекта - "возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых". "Императорский маршрут очень сильно расширился за счет Сибири. В этом году к проекту присоединились Ярославская область, Красноярский край, Иркутская область. В конце будущей недели к нему присоединятся Хабаровский край и Приморье. Таким образом, "Императорский маршрут" будет включать 29 регионов – от Калининграда до Хабаровска. Эта хорошая новость касается исторического просвещения, путешествия по стране, в том числе детей и молодежи. Во всех регионах мы говорим о героическом подвиге наших предков и во время советского периода, и в императорской России, чтобы мы не были "Иванами, не помнящими родства", чтобы знали, что за нами великая история", - сказала Громова. В воскресенье в Подмосковье завершился XII Елисаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II). Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, елизавета федоровна, николай i, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, строгановское училище, русская православная церковь, новости - туризм
Туризм, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Елизавета Федоровна, Николай I, Александр I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Строгановское училище, Русская православная церковь, Новости - Туризм
К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона

К федеральному проекту "Императорский маршрут" присоединились три региона России

© Фото : Минкультуры РоссииСтенд "Императорского маршрута" с презентации проекта
Стенд Императорского маршрута с презентации проекта - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Минкультуры России
Стенд "Императорского маршрута" с презентации проекта. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Три региона РФ присоединились в 2023 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", еще два присоединяться в ближайшее время, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
«
"Императорский маршрут" реализует Фонд ЕСПО при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Как сказано на сайте ЕСПО, цель проекта - "возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых".
"Императорский маршрут очень сильно расширился за счет Сибири. В этом году к проекту присоединились Ярославская область, Красноярский край, Иркутская область. В конце будущей недели к нему присоединятся Хабаровский край и Приморье. Таким образом, "Императорский маршрут" будет включать 29 регионов – от Калининграда до Хабаровска. Эта хорошая новость касается исторического просвещения, путешествия по стране, в том числе детей и молодежи. Во всех регионах мы говорим о героическом подвиге наших предков и во время советского периода, и в императорской России, чтобы мы не были "Иванами, не помнящими родства", чтобы знали, что за нами великая история", - сказала Громова.
В воскресенье в Подмосковье завершился XII Елисаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II).
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В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).
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