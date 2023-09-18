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К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона

К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона - РИА Новости, 18.09.2023

К проекту "Императорский маршрут" присоединились три российских региона

Три региона РФ присоединились в 2023 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", еще два присоединяться в ближайшее РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:48

2023-09-18T03:48

2023-09-18T11:48

туризм

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

елизавета федоровна

николай i

александр i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Три региона РФ присоединились в 2023 году к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", еще два присоединяться в ближайшее время, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. "Императорский маршрут" реализует Фонд ЕСПО при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Как сказано на сайте ЕСПО, цель проекта - "возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых". "Императорский маршрут очень сильно расширился за счет Сибири. В этом году к проекту присоединились Ярославская область, Красноярский край, Иркутская область. В конце будущей недели к нему присоединятся Хабаровский край и Приморье. Таким образом, "Императорский маршрут" будет включать 29 регионов – от Калининграда до Хабаровска. Эта хорошая новость касается исторического просвещения, путешествия по стране, в том числе детей и молодежи. Во всех регионах мы говорим о героическом подвиге наших предков и во время советского периода, и в императорской России, чтобы мы не были "Иванами, не помнящими родства", чтобы знали, что за нами великая история", - сказала Громова. В воскресенье в Подмосковье завершился XII Елисаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II). Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

https://ria.ru/20230719/turizm-1885107592.html

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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, елизавета федоровна, николай i, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, строгановское училище, русская православная церковь, новости - туризм