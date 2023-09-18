https://ria.ru/20230918/maski-1896945306.html
В Кремле пока не вводят масочный режим
В Кремле пока не вводят масочный режим - РИА Новости, 18.09.2023
В Кремле пока не вводят масочный режим
В Кремле пока не вводят масочный режим, ожидается ориентировка врачей-эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:18
2023-09-18T12:18
2023-09-18T12:18
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975596_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_acc51f6b1484f849b5623ce678865ecd.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Кремле пока не вводят масочный режим, ожидается ориентировка врачей-эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости. Ждём ориентировку специалистов, врачей-эпидемиологов. У нас пока нет", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что общей кампании в Кремле по прививкам от гриппа нет, "она никак не предусмотрена", при этом каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. "Централизованно никогда у нас не было. Президент (привился или нет – ред.) – не могу вам сказать, пресс-секретарь – пока нет", - отметил Песков. В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.
https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html
https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975596_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_daee5d2f8f3a9d85dcdceb0362cedfbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле пока не вводят масочный режим
Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить масочный режим
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Кремле пока не вводят масочный режим, ожидается ориентировка врачей-эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
Попова не видит оснований для введения масочного режима в России
"Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости. Ждём ориентировку специалистов, врачей-эпидемиологов. У нас пока нет", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что общей кампании в Кремле по прививкам от гриппа нет, "она никак не предусмотрена", при этом каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. "Централизованно никогда у нас не было. Президент (привился или нет – ред.) – не могу вам сказать, пресс-секретарь – пока нет", - отметил Песков.
В Роспотребнадзоре
РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.
Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ