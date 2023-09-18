https://ria.ru/20230918/maski-1896945306.html

В Кремле пока не вводят масочный режим

В Кремле пока не вводят масочный режим - РИА Новости, 18.09.2023

В Кремле пока не вводят масочный режим

В Кремле пока не вводят масочный режим, ожидается ориентировка врачей-эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:18

2023-09-18T12:18

2023-09-18T12:18

общество

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Кремле пока не вводят масочный режим, ожидается ориентировка врачей-эпидемиологов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "Нет, пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости. Ждём ориентировку специалистов, врачей-эпидемиологов. У нас пока нет", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что общей кампании в Кремле по прививкам от гриппа нет, "она никак не предусмотрена", при этом каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. "Централизованно никогда у нас не было. Президент (привился или нет – ред.) – не могу вам сказать, пресс-секретарь – пока нет", - отметил Песков. В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.

https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков