https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896870934.html

Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19

Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2023

Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T02:10

2023-09-18T02:10

2023-09-18T02:10

общество

здоровье - общество

николай крючков

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый пик заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Рост числа россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, отмечается с конца августа – начала сентября, сказал он. Явный всплеск заболеваемости, по словам иммунолога, может произойти в начале октября. Когда именно медики узнают об увеличении темпов распространения COVID-19, во многом будет зависеть от мониторинга ситуации, добавил Крючков."Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата (населения, – ред.) ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным", – полагает он.Осенняя волна коронавирусной инфекции достигнет максимального подъема в ноябре, а в декабре пойдет на спад, считает иммунолог."Пик заболеваемости придется на ноябрь, в декабре будет постепенное снижение. На новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости", – уверен Крючков.Однако в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса, предупредил он."Все может измениться в начале следующего года – в случае, если появится более агрессивный вариант. Сейчас в качестве такого варианта рассматривается "пирола", это BA.2.86 подвариант "омикрона"", – уточнил Крючков.В России эту разновидность возбудителя COVID-19 пока не выявили, продолжил иммунолог. Однако вариант "пирола" распространяется во многих странах и активно мутирует, отметил он."Пока нет доказательств, что он более опасен, чем предшествующие подлинии "омикрона", но он рассматривается как подозрительный", – пояснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Лучший способ защититься от коронавирусной инфекции – вакцинация, заключил иммунолог.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20230818/koronavirus-1890935514.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, николай крючков, коронавирус covid-19