"Они глубоко заблуждаются". Киев решил пойти по стопам большевиков
Украинские власти собираются разрушить православный объект в знаковом месте
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти намерены демонтировать часовню канонической УПЦ — якобы ее построили незаконно. При этом чиновников не смущают здания, которые раскольники возводят в нарушение всяких правил. Об избирательности правосудия — в материале РИА Новости.
"Мешает ансамблю"
"Очередной победой в борьбе за культурное наследие" и "справедливым решением" назвали в Министерстве культуры постановление суда о сносе столичной Владимиро-Ольгинской часовни УПЦ.
Согласно заявлению ведомства, "находящееся в сооружении заведение распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора".
Здание стоит в самом центре Киева недалеко от руин Десятинной церкви — первого каменного храма на Руси, возведенного в конце X века Великим князем Владимиром. Во время нашествия хана Батыя церковь разрушили. В XIX столетии на ее месте возникла новая, которую в 1936-м снесли большевики.
Спустя 70 лет каноническая УПЦ установила вблизи фундамента временную палатку-скинию, а в 2007-м — небольшую деревянную часовню. Однако практически сразу начались проблемы.
Националистически настроенные круги выступали против возведения "промосковской молельни". Несколько раз радикалы пытались поджечь часовню с помощью коктейлей Молотова. А вскоре в конфликт вмешалась столичная администрация.
Летом 2007-го Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна заявило, что строительство вблизи остатков фундамента Десятинной церкви незаконно, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а прилегающая территория относится к ведению Национального музея истории Украины — то есть принадлежит государству.
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Руководство УПЦ в ответ уведомило, что еще в 2005-м митрополит Киевский Владимир (Сабодан) обратился к мэру Киева Александру Омельченко с просьбой помочь в установлении часовни. После этого и началось строительство, разрешение на которое выдала тогдашняя дирекция Национального музея.
В итоге силами Минкульта дело дошло до суда. С 2020-го Национальный музей добивается сноса здания. В рамках разбирательства назначили земельно-техническую экспертизу.
В результате столичный Хозяйственный суд первой инстанции в феврале 2023-го постановил демонтировать часовню, поскольку та "находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".
В УПЦ с таким решением не согласились и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию. Но она, как следует из последних новостей, лишь подтвердила прежний вердикт.
"Здесь ничего не строится"
Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал происходящее "открытым вызовом украинским православным христианам".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря в Киеве. Члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенной возле Десятинной церкви в центре Киева
Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря в Киеве. Члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенной возле Десятинной церкви в центре Киева
Поводов для возмущения действительно хватает. Политики, стремящиеся всеми силами дискредитировать "промосковскую" каноническую церковь, используют для этого любую возможность.
В то же время на огрехи лояльных власти украинских раскольников они без раздумий закрывают глаза. Так, в 2019 году жители Виноградаря — одного из столичных районов — пожаловались, что в окрестностях появилась непонятная постройка, внешне похожая на церковь.
Оказалось, возвели ее сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической организации, созданной в 2018-м. В разговорах с будущим "настоятелем" горожане выяснили, что ни документов, ни разрешения на строительство нет. А главное — здание обнесли забором. Получалось, часть муниципальной территории вдруг стала прихрамовой.
Районные коммунальщики незамедлительно ответили, что уже выдали предписание на ликвидацию самостроя. Но демонтаж так и не провели. Бездействовала и полиция: все обращения жителей Виноградаря остались без ответа.
После широкой огласки в СМИ в скандал вмешались депутаты Киевсовета от партии "Европейская солидарность". Но, побывав в районе, стали уверять, что "тут ничего не строится".
Еще больший скандал вызвала грандиозная стройка, которую начал отец украинского раскола Филарет Денисенко. В конце 2012-го его структура — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) — захотела обзавестись новым административно-хозяйственным комплексом.
Заседание синода Православной церкви Украины
Место выбрали как раз подходящее: в одном из переулков близ руин все той же Десятинной церкви пустовало здание середины XIX века. Его в связи с аварийным состоянием быстро снесли и приступили к закладке фундамента.
Однако вскоре с протестом выступили общественники. Дело в том, что на этом месте под землей находится объект архитектурного наследия — законсервированные остатки дворца князя Владимира.
В 2013-м районная прокуратура признала застройку незаконной и намеревалась через суд добиться прекращения работ. Но процесс затянулся. А новый комплекс Филарета Денисенко с тех пор только прибавил в размерах.
Не все еще потеряно
С одной стороны, Украинской церкви уже приходилось видеть, как сносят ее храмы. Один из них при помощи бульдозеров разрушили в апреле власти Львова. Позже мэр города Андрей Садовой выложил в соцсети фото календаря на руинах здания, подписав снимок: "Май" не наступит. Только теплый украинский травень".
С другой стороны, в случае с нынешним решением по Владимиро-Ольгинской часовне чиновники глубоко заблуждаются и рано празднуют победу.
© Пресс-служба УПЦДемонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове
© Пресс-служба УПЦ
Демонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове
Олег Поваляев — адвокат, представляющий интересы УПЦ, — объяснил, что суд оставил в силе только решение о демонтаже. Но при этом отменил постановление об аннулировании государственной регистрации права собственности на объект.
Теперь госорганы самостоятельно снести здание не могут. Сделать это должна сама религиозная организация.
"А если у нас нет денег, бульдозера, рабочей силы? Когда нужно исполнить решение суда? Через месяц, через полгода или когда?" — задается вопросами Поваляев.
В планах, отмечает он, писать кассационную жалобу. Ее, скорее всего, подадут и Минкульт с Национальным музеем. Но у церкви, подчеркивает юрист, есть преимущество — "нерушимое право собственности, охраняемое Конституцией".