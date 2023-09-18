https://ria.ru/20230918/kiev-1896601180.html

"Они глубоко заблуждаются". Киев решил пойти по стопам большевиков

"Они глубоко заблуждаются". Киев решил пойти по стопам большевиков - РИА Новости, 18.09.2023

"Они глубоко заблуждаются". Киев решил пойти по стопам большевиков

Украинские власти намерены демонтировать часовню канонической УПЦ — якобы ее построили незаконно. При этом чиновников не смущают здания, которые раскольники... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:06

религия

киев

украина

львов

православная церковь украины (пцу)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти намерены демонтировать часовню канонической УПЦ — якобы ее построили незаконно. При этом чиновников не смущают здания, которые раскольники возводят в нарушение всяких правил. Об избирательности правосудия — в материале РИА Новости."Мешает ансамблю""Очередной победой в борьбе за культурное наследие" и "справедливым решением" назвали в Министерстве культуры постановление суда о сносе столичной Владимиро-Ольгинской часовни УПЦ.Согласно заявлению ведомства, "находящееся в сооружении заведение распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора".Здание стоит в самом центре Киева недалеко от руин Десятинной церкви — первого каменного храма на Руси, возведенного в конце X века Великим князем Владимиром. Во время нашествия хана Батыя церковь разрушили. В XIX столетии на ее месте возникла новая, которую в 1936-м снесли большевики.Спустя 70 лет каноническая УПЦ установила вблизи фундамента временную палатку-скинию, а в 2007-м — небольшую деревянную часовню. Однако практически сразу начались проблемы.Националистически настроенные круги выступали против возведения "промосковской молельни". Несколько раз радикалы пытались поджечь часовню с помощью коктейлей Молотова. А вскоре в конфликт вмешалась столичная администрация.Летом 2007-го Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна заявило, что строительство вблизи остатков фундамента Десятинной церкви незаконно, поскольку это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а прилегающая территория относится к ведению Национального музея истории Украины — то есть принадлежит государству.Руководство УПЦ в ответ уведомило, что еще в 2005-м митрополит Киевский Владимир (Сабодан) обратился к мэру Киева Александру Омельченко с просьбой помочь в установлении часовни. После этого и началось строительство, разрешение на которое выдала тогдашняя дирекция Национального музея.В итоге силами Минкульта дело дошло до суда. С 2020-го Национальный музей добивается сноса здания. В рамках разбирательства назначили земельно-техническую экспертизу.В результате столичный Хозяйственный суд первой инстанции в феврале 2023-го постановил демонтировать часовню, поскольку та "находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".В УПЦ с таким решением не согласились и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию. Но она, как следует из последних новостей, лишь подтвердила прежний вердикт."Здесь ничего не строится"Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал происходящее "открытым вызовом украинским православным христианам".Поводов для возмущения действительно хватает. Политики, стремящиеся всеми силами дискредитировать "промосковскую" каноническую церковь, используют для этого любую возможность.В то же время на огрехи лояльных власти украинских раскольников они без раздумий закрывают глаза. Так, в 2019 году жители Виноградаря — одного из столичных районов — пожаловались, что в окрестностях появилась непонятная постройка, внешне похожая на церковь.Оказалось, возвели ее сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической организации, созданной в 2018-м. В разговорах с будущим "настоятелем" горожане выяснили, что ни документов, ни разрешения на строительство нет. А главное — здание обнесли забором. Получалось, часть муниципальной территории вдруг стала прихрамовой.Районные коммунальщики незамедлительно ответили, что уже выдали предписание на ликвидацию самостроя. Но демонтаж так и не провели. Бездействовала и полиция: все обращения жителей Виноградаря остались без ответа.После широкой огласки в СМИ в скандал вмешались депутаты Киевсовета от партии "Европейская солидарность". Но, побывав в районе, стали уверять, что "тут ничего не строится".Еще больший скандал вызвала грандиозная стройка, которую начал отец украинского раскола Филарет Денисенко. В конце 2012-го его структура — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) — захотела обзавестись новым административно-хозяйственным комплексом.Место выбрали как раз подходящее: в одном из переулков близ руин все той же Десятинной церкви пустовало здание середины XIX века. Его в связи с аварийным состоянием быстро снесли и приступили к закладке фундамента.Однако вскоре с протестом выступили общественники. Дело в том, что на этом месте под землей находится объект архитектурного наследия — законсервированные остатки дворца князя Владимира.В 2013-м районная прокуратура признала застройку незаконной и намеревалась через суд добиться прекращения работ. Но процесс затянулся. А новый комплекс Филарета Денисенко с тех пор только прибавил в размерах.Не все еще потеряноС одной стороны, Украинской церкви уже приходилось видеть, как сносят ее храмы. Один из них при помощи бульдозеров разрушили в апреле власти Львова. Позже мэр города Андрей Садовой выложил в соцсети фото календаря на руинах здания, подписав снимок: "Май" не наступит. Только теплый украинский травень".С другой стороны, в случае с нынешним решением по Владимиро-Ольгинской часовне чиновники глубоко заблуждаются и рано празднуют победу.Олег Поваляев — адвокат, представляющий интересы УПЦ, — объяснил, что суд оставил в силе только решение о демонтаже. Но при этом отменил постановление об аннулировании государственной регистрации права собственности на объект.Теперь госорганы самостоятельно снести здание не могут. Сделать это должна сама религиозная организация."А если у нас нет денег, бульдозера, рабочей силы? Когда нужно исполнить решение суда? Через месяц, через полгода или когда?" — задается вопросами Поваляев.В планах, отмечает он, писать кассационную жалобу. Ее, скорее всего, подадут и Минкульт с Национальным музеем. Но у церкви, подчеркивает юрист, есть преимущество — "нерушимое право собственности, охраняемое Конституцией".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, львов, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение