https://ria.ru/20230917/sovid-1896838356.html

В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19

В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19 - РИА Новости, 17.09.2023

В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19

Министр здравоохранения Румынии Александр Рафилэ заявил, что на сегодняшний день в стране регистрируют по 2 тысячи новых случаев коронавируса в сутки. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:53

2023-09-17T18:53

2023-09-17T18:53

в мире

румыния

бухарест

здоровье - общество

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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Румынии Александр Рафилэ заявил, что на сегодняшний день в стране регистрируют по 2 тысячи новых случаев коронавируса в сутки. "Коронавирус вернулся в Румынию, как и в другие страны. На данный момент у нас около 2 тысяч случаев в день... Недавно мы начали и очень быстро закончим закупку антивирусных средств, которые сейчас доступны на рынке", - заявил Рафилэ в эфире Europa FM. По его словам, в понедельник сотрудники Минздрава встретятся с представителями больниц Бухареста, чтобы выяснить, есть ли какие-либо проблемы с госпитализацией пациентов. Также министр считает, что люди с симптомами вируса должны носить маски в общественных местах, даже если нет подобного закона.

https://ria.ru/20230917/covid-19-1896820685.html

https://ria.ru/20230916/vaktsina-1896676598.html

румыния

бухарест

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в мире, румыния, бухарест, здоровье - общество