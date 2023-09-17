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В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19
В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19 - РИА Новости, 17.09.2023
В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19
Министр здравоохранения Румынии Александр Рафилэ заявил, что на сегодняшний день в стране регистрируют по 2 тысячи новых случаев коронавируса в сутки. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:53
2023-09-17T18:53
2023-09-17T18:53
в мире
румыния
бухарест
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Румынии Александр Рафилэ заявил, что на сегодняшний день в стране регистрируют по 2 тысячи новых случаев коронавируса в сутки. "Коронавирус вернулся в Румынию, как и в другие страны. На данный момент у нас около 2 тысяч случаев в день... Недавно мы начали и очень быстро закончим закупку антивирусных средств, которые сейчас доступны на рынке", - заявил Рафилэ в эфире Europa FM. По его словам, в понедельник сотрудники Минздрава встретятся с представителями больниц Бухареста, чтобы выяснить, есть ли какие-либо проблемы с госпитализацией пациентов. Также министр считает, что люди с симптомами вируса должны носить маски в общественных местах, даже если нет подобного закона.
https://ria.ru/20230917/covid-19-1896820685.html
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в мире, румыния, бухарест, здоровье - общество
В мире, Румыния, Бухарест, Здоровье - Общество
В Румынии за сутки зарегистрировали около 2000 случаев заражения СOVID-19
В Румынии в сутки регистрируют по 2000 случаев заражения СOVID-19