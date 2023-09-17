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Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме - РИА Новости, 17.09.2023
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Религия
 
15:16 17.09.2023 (обновлено: 15:25 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/provokatsiya-1896814821.html
Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме
Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме - РИА Новости, 17.09.2023
Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме
Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:16
2023-09-17T15:25
религия
украина
житомирская область
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали, сообщил в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале."В Николаевском храме города Радомышль Овручской епархии активисты во главе с клириком ПЦУ Василием Колищаком устроили провокацию, в результате которой храм был опечатан", - говорится в сообщении УПЦ.Отмечается, что сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, в ходе спланированной провокации несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Сообщается, что одна из активисток в храме говорила "что нужно утроить потасовку", начав толкать присутствующих на богослужении или "устроив драку с полицейским", чтобы всех вывели из здания храма. Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм. В ответ верующие говорили, что они только защищают свои конституционные права, а дальше - "как Бог даст". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230905/khram-1894341346.html
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украина, житомирская область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Житомирская область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме

Активисты раскольнической ПЦУ устроили провокацию в храме в Житомирской области

© Фото : УПЦСторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : УПЦ
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали, сообщил в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале.
«
"В Николаевском храме города Радомышль Овручской епархии активисты во главе с клириком ПЦУ Василием Колищаком устроили провокацию, в результате которой храм был опечатан", - говорится в сообщении УПЦ.
Сторонники раскольнической структуры ПЦУ захватили Борисоглебский храм УПЦ в Вышгороде на Украине
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Вышгороде
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Отмечается, что сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, в ходе спланированной провокации несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Сообщается, что одна из активисток в храме говорила "что нужно утроить потасовку", начав толкать присутствующих на богослужении или "устроив драку с полицейским", чтобы всех вывели из здания храма.
Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм. В ответ верующие говорили, что они только защищают свои конституционные права, а дальше - "как Бог даст".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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