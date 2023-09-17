Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме
Активисты раскольнической ПЦУ устроили провокацию в храме в Житомирской области
© Фото : УПЦСторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали, сообщил в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ в телеграм-канале.
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"В Николаевском храме города Радомышль Овручской епархии активисты во главе с клириком ПЦУ Василием Колищаком устроили провокацию, в результате которой храм был опечатан", - говорится в сообщении УПЦ.
Отмечается, что сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, в ходе спланированной провокации несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Сообщается, что одна из активисток в храме говорила "что нужно утроить потасовку", начав толкать присутствующих на богослужении или "устроив драку с полицейским", чтобы всех вывели из здания храма.
Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм. В ответ верующие говорили, что они только защищают свои конституционные права, а дальше - "как Бог даст".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".