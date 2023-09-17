https://ria.ru/20230917/podarok-1896867655.html

Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

Соловьев Live. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:07

2023-09-17T23:07

2023-09-17T23:07

россия

пхеньян

дальний восток

владимир путин

сергей шойгу

ким чен ын

воздушно-космические силы россии

корейская народная армия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию получил в подарок картины художника, который в 1950-х годах писал зарисовки из жизни Пхеньяна, рассказал посол РФ в КНДР Александр Мацегора в эфире Соловьев Live. "Подарок очень хороший был. У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Оригиналы. Их приобрели у владельцев, получили разрешение на то, чтобы их вывезти", - рассказал Мацегора, который сопровождал Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку.По словам посла на картинах изображен Пхеньян 1950-х годов и портреты тех лет. "Там не пейзажи, а улицы Пхеньяна. Например, праздник он там изобразил. Потом, замечательный портрет солдата Корейской народной армии, очень красивый, мне понравилось", - поделился российский дипломат. Ранее ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын в ходе визита Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин и Ким Чен Ын также обменялись подарками - северокорейский лидер получил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства. В свою очередь, Путин также получил в подарок карабин, сделанный северокорейскими мастерами. По словам пресс-секретаря президента, были и другие подарки. Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Глава Северной Кореи также ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.

https://ria.ru/20230917/shapka-ushanka-1896865650.html

https://ria.ru/20230917/vizit-1896863154.html

https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html

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