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Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья - РИА Новости, 17.09.2023
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10:55 17.09.2023 (обновлено: 13:17 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kozhemyako-1896788408.html
Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья
Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья - РИА Новости, 17.09.2023
Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации региона, когда такая поездка будет согласована с министерством... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:55
2023-09-17T13:17
приморский край
олег кожемяко
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации региона, когда такая поездка будет согласована с министерством иностранных дел.В субботу и воскресенье лидер КНДР находился с визитом в Приморском крае, вечером в воскресенье по времени Владивостока поезд Ким Чен Ына уехал со станции в городе Артеме.Глава региона рассказал журналистам по итогам визита лидера Северной Кореи, что в 2023 году, как ожидается, делегация из Приморья посетит КНДР."В составе делегации обязательно буду в первой поездке. Как мы согласуем с министерством иностранных дел, эту поездку подготовим и потом выедем туда уже непосредственно группой специалистов, которые будут представлять и торговлю, и экономику, и туризм, и сельское хозяйство. То есть с тем, чтобы это была полноценная поездка", - сказал глава Приморья журналистам.Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Лидер КНДР ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.
https://ria.ru/20230917/kndr-1896787108.html
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приморский край, олег кожемяко, кндр (северная корея)
Приморский край, Олег Кожемяко, КНДР (Северная Корея)
Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья

Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморского края

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко во время пресс-подхода после отправления председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1"
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время пресс-подхода после отправления председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с железнодорожной станции Артем - Приморский 1 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время пресс-подхода после отправления председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1"
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации региона, когда такая поездка будет согласована с министерством иностранных дел.
В субботу и воскресенье лидер КНДР находился с визитом в Приморском крае, вечером в воскресенье по времени Владивостока поезд Ким Чен Ына уехал со станции в городе Артеме.
Глава региона рассказал журналистам по итогам визита лидера Северной Кореи, что в 2023 году, как ожидается, делегация из Приморья посетит КНДР.
"В составе делегации обязательно буду в первой поездке. Как мы согласуем с министерством иностранных дел, эту поездку подготовим и потом выедем туда уже непосредственно группой специалистов, которые будут представлять и торговлю, и экономику, и туризм, и сельское хозяйство. То есть с тем, чтобы это была полноценная поездка", - сказал глава Приморья журналистам.
Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции Артем-Приморский — 1 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Приморье проводили Ким Чен Ына, завершающего визит в Россию
Вчера, 10:41
Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Лидер КНДР ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Приморский крайОлег КожемякоКНДР (Северная Корея)
 
 
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