Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморья
Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко во время пресс-подхода после отправления председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1"
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время пресс-подхода после отправления председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1"
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации региона, когда такая поездка будет согласована с министерством иностранных дел.
В субботу и воскресенье лидер КНДР находился с визитом в Приморском крае, вечером в воскресенье по времени Владивостока поезд Ким Чен Ына уехал со станции в городе Артеме.
Глава региона рассказал журналистам по итогам визита лидера Северной Кореи, что в 2023 году, как ожидается, делегация из Приморья посетит КНДР.
"В составе делегации обязательно буду в первой поездке. Как мы согласуем с министерством иностранных дел, эту поездку подготовим и потом выедем туда уже непосредственно группой специалистов, которые будут представлять и торговлю, и экономику, и туризм, и сельское хозяйство. То есть с тем, чтобы это была полноценная поездка", - сказал глава Приморья журналистам.
Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Лидер КНДР ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ын побывал на фрегате "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.