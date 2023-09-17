https://ria.ru/20230917/klaster-1896831300.html

В Подмосковье создали музейный кластер, посвященный деятельности Романовых

В Подмосковье создали музейный кластер, посвященный деятельности Романовых - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье создали музейный кластер, посвященный деятельности Романовых

Музейный кластер, посвященный просветительской и благотворительной деятельности дома Романовых, создали в Подмосковье, в него вошли три музея, рассказала РИА... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:51

2023-09-17T17:51

2023-09-17T17:51

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Музейный кластер, посвященный просветительской и благотворительной деятельности дома Романовых, создали в Подмосковье, в него вошли три музея, рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В воскресенье в Подмосковье завершился XII Елисаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича (дяди Николая II). Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня. Маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово", в котором проживала великая княгиня: Родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается единственный в России "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны в Усово, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". "Мы в этом году особым образом отмечаем завершение реставрации и музеефикации трех мемориальных объектов. Один из них в Усово – это народное училище императрицы Марии Александровны, построенное для крестьян, там расположен Музей школы и детства, посвященный народному образованию от Николая I до Николая II. Еще два объекта расположены в Ильинском, то есть на другой стороне Москвы-реки: Родильный приют (там расположен "Музей материнства и младенчества" - ред.), а также Лазарет великой княгини Елизаветы Федоровны для увечных воинов Русско-Японской войны, в котором расположен Музей Российского общества Красного креста и его августейших покровителей. Три музея образуют музейный кластер – единственный в Подмосковье на "Императорском маршруте". Нам удалось завершить формирование кластера, мы почти десять лет этим занимались, большая работа завершена", - сказала Громова. Она отметила, что в восстановлении объектов помогали красногорская, одинцовская администрации и ряд бизнесменов. "Мы рады, что в этом приюте – Музей охраны материнства и младенчества, что очень важно сейчас. Там уже проходят мероприятия Патриаршей комиссии по семье, туда приходят мамы с детьми. Вообще вопросы борьбы с абортами, родовспоможения, демографии, охраны матерей и детей – сегодня особенно актуальны", - заключила собеседник агентства. Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги, императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын, великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу, великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь (в Ильинском и Усово) великая княгиня знакомилась с русской культурой, изучала русский язык и православное вероучение. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание фонд ЕСПО уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (1857-1905) и великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864-1918).

https://ria.ru/20230810/kazaki-1888874432.html

https://ria.ru/20230505/nauka-1869348864.html

https://ria.ru/20230821/muzey-1891292598.html

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