https://ria.ru/20230916/salat-1896669895.html

Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах

Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах - РИА Новости, 16.09.2023

Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах

"Цезарь" стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для РИА... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:27

2023-09-16T09:27

2023-09-16T09:27

россия

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797307643_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_152693ed7c418d807f4dcd9fb70da091.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Цезарь" стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур Маркет". "Открывает рейтинг "Цезарь". На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов. В среднем по стране "Цезарь" покупали в 2 раза чаще, чем "Оливье", и в 3,5 раза чаще, чем "Греческий", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, второе место занял салат "Оливье", набрав 16%, а третье - "Греческий" (11%). Последнее место в списке популярных салатов занял "Капрезе", при этом отмечается, что это и самый дорогой салат из всех - средняя цена за порцию составила 462 рубля. В свою очередь следующий по стоимости идет "Греческий" и "Цезарь" за 258 и 237 рублей соответственно, а дешевле всего стоила порция "Витаминного" салата - 43 рубля. ​Отмечается, что к августу 2023 года порция салатов с овощными ингредиентами подешевела по сравнению с июнем. "Винегрет" стал дешевле на 15%, его цена упала с 49 до 41 рубля. "Цезарь" подешевел на 13% - с 246 до 214 рублей, "Греческий" на 8% - с 264 до 242 рублей. А вот салаты с морепродуктами и мясными ингредиентами, наоборот, подорожали: "Мимоза" поднялась в цене на 15%, "Крабовый" - на 14%, "Оливье" - на 6%", - рассказала аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур Маркет" Дарья Жигалина.

https://ria.ru/20230213/indigirka-1851741267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, еда