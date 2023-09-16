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Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах - РИА Новости, 16.09.2023
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09:27 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/salat-1896669895.html
Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах
Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах - РИА Новости, 16.09.2023
Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах
"Цезарь" стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для РИА... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:27
2023-09-16T09:27
россия
еда
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Цезарь" стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур Маркет". "Открывает рейтинг "Цезарь". На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов. В среднем по стране "Цезарь" покупали в 2 раза чаще, чем "Оливье", и в 3,5 раза чаще, чем "Греческий", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, второе место занял салат "Оливье", набрав 16%, а третье - "Греческий" (11%). Последнее место в списке популярных салатов занял "Капрезе", при этом отмечается, что это и самый дорогой салат из всех - средняя цена за порцию составила 462 рубля. В свою очередь следующий по стоимости идет "Греческий" и "Цезарь" за 258 и 237 рублей соответственно, а дешевле всего стоила порция "Витаминного" салата - 43 рубля. ​Отмечается, что к августу 2023 года порция салатов с овощными ингредиентами подешевела по сравнению с июнем. "Винегрет" стал дешевле на 15%, его цена упала с 49 до 41 рубля. "Цезарь" подешевел на 13% - с 246 до 214 рублей, "Греческий" на 8% - с 264 до 242 рублей. А вот салаты с морепродуктами и мясными ингредиентами, наоборот, подорожали: "Мимоза" поднялась в цене на 15%, "Крабовый" - на 14%, "Оливье" - на 6%", - рассказала аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур Маркет" Дарья Жигалина.
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россия, еда
Россия, Еда
Назван самый популярный летний салат в российских ресторанах

"Контур Маркет": самым популярным салатом в ресторанах РФ летом стал "Цезарь"

© Фото : Unsplash/Chris A. TwetenСалат "Цезарь"
Салат Цезарь - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Unsplash/Chris A. Tweten
Салат "Цезарь" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Цезарь" стал самым популярным салатом в российских ресторанах этим летом, на него пришлось 38% порций от общего числа проданных салатов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур Маркет".
"Открывает рейтинг "Цезарь". На него приходится почти 38% всех порций из общего числа проданных салатов. В среднем по стране "Цезарь" покупали в 2 раза чаще, чем "Оливье", и в 3,5 раза чаще, чем "Греческий", - говорится в исследовании.
По данным аналитиков, второе место занял салат "Оливье", набрав 16%, а третье - "Греческий" (11%). Последнее место в списке популярных салатов занял "Капрезе", при этом отмечается, что это и самый дорогой салат из всех - средняя цена за порцию составила 462 рубля.
В свою очередь следующий по стоимости идет "Греческий" и "Цезарь" за 258 и 237 рублей соответственно, а дешевле всего стоила порция "Витаминного" салата - 43 рубля.
​Отмечается, что к августу 2023 года порция салатов с овощными ингредиентами подешевела по сравнению с июнем. "Винегрет" стал дешевле на 15%, его цена упала с 49 до 41 рубля. "Цезарь" подешевел на 13% - с 246 до 214 рублей, "Греческий" на 8% - с 264 до 242 рублей. А вот салаты с морепродуктами и мясными ингредиентами, наоборот, подорожали: "Мимоза" поднялась в цене на 15%, "Крабовый" - на 14%, "Оливье" - на 6%", - рассказала аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур Маркет" Дарья Жигалина.
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