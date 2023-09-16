https://ria.ru/20230916/maski-1896727727.html

В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований

В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований - РИА Новости, 16.09.2023

В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований

Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:54

2023-09-16T17:54

2023-09-16T17:58

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770195622_0:305:3096:2047_1920x0_80_0_0_e1c4dccd9cee4f3502986e24bf40c538.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.

https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html

https://ria.ru/20230916/vaktsina-1896676598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество