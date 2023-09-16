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В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований - РИА Новости, 16.09.2023
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований
Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:54
2023-09-16T17:54
2023-09-16T17:58
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.
https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований
В России не планируют вводить масочный режим, если не будет серьезных оснований
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
В Доме правительства временно введут масочный режим
«
"Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.
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