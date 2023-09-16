Рейтинг@Mail.ru
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 16.09.2023 (обновлено: 17:58 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/maski-1896727727.html
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований - РИА Новости, 16.09.2023
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований
Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:54
2023-09-16T17:58
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770195622_0:305:3096:2047_1920x0_80_0_0_e1c4dccd9cee4f3502986e24bf40c538.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим."Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.
https://ria.ru/20230916/maski-1896727313.html
https://ria.ru/20230916/vaktsina-1896676598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770195622_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_4976d6db249861f1ead96b80efe6a235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
В России не планируют вводить масочный режим без особых оснований

В России не планируют вводить масочный режим, если не будет серьезных оснований

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМасочный режим
Масочный режим - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Масочный режим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вводить в России ограничительные меры, в том числе масочный режим, не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут вводить локальные ограничения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Доме правительства временно введут масочный режим
Вчера, 17:49
«
"Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, (вводить – ред.) не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук, это простая и действенная мера личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний.
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
Вчера, 10:17
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала