https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России - РИА Новости, 16.09.2023
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
Пранкеры Вован и Лексус в ходе панельной дискуссии "Информационные войны", которая прошла в Иркутске в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:53
2023-09-16T23:53
2023-09-16T23:53
технологии
украина
иркутск
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
борис корчевников
служба безопасности украины
сбербанк россии
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ИРКУТСК, 16 сен - РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус в ходе панельной дискуссии "Информационные войны", которая прошла в Иркутске в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", рассказали, что создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, "развод" мошенниками используется уже не только с целью завладеть деньгами, но и для организации терактов. На встречу с Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) пришло много молодежи, которых интересовала тема организации информационных войн и создания фейков в современном мире, в частности направленных против России со стороны Украины. "Информационные войны с точки зрения украинской армии поставлены на государственный уровень. Так называемые ЦИПсО и СБУ используют методики "развода" людей. Те самые мошенники, представляющиеся то службой безопасности Сбербанка, то следователями, они же не просто деньги сейчас пытаются у людей отнять. Они их еще заставляют совершать определенные действия, в виде поджога военкомата или релейного шкафа. Это не частная инициатива, это абсолютно централизованная, поставленная на поток государственная деятельность", - сказал Столяров. Ранее о новой тактике мошенников с Украины рассказывало МВД РФ. На фоне участившихся поджогов военкоматов ведомство заявляло, что аферисты, применяя к обманутым гражданам различные методы воздействия, в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Кроме того, Вован и Лексус, отвечая на вопросы, рассказали о влиянии нейросетей на ход информационных войн, про отбор персонажей для пранка, про подготовку к диалогу и о том, что необходимо предпринять пользователям интернета, чтобы отличить достоверную информацию от фейка. Владимир Кузнецов также поделился планами создания игровой четырехсерийной киноленты по сценарию, который написали пранкеры. В Иркутске проходит первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Он открылся в пятницу в Доме молодежи показом фильма "Жены" Айгуль Ербуловой. Во второй фестивальный день зрителям представили киноленты Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", Артема Сомова "Военкоры", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины. Также в субботу состоялись мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране" и панельная дискуссия "Информационные войны". В воскресенье в Доме молодежи продолжится показ документальных фильмов, а также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.
https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html
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технологии, украина, иркутск, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), борис корчевников, служба безопасности украины, сбербанк россии, россия
Технологии, Украина, Иркутск, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Борис Корчевников, Служба безопасности Украины, Сбербанк России, Россия
ИРКУТСК, 16 сен - РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус в ходе панельной дискуссии "Информационные войны", которая прошла в Иркутске в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", рассказали, что создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, "развод" мошенниками используется уже не только с целью завладеть деньгами, но и для организации терактов.
На встречу с Алексеем Столяровым
(Лексус) и Владимиром Кузнецовым
(Вован) пришло много молодежи, которых интересовала тема организации информационных войн и создания фейков в современном мире, в частности направленных против России со стороны Украины.
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"Информационные войны с точки зрения украинской армии поставлены на государственный уровень. Так называемые ЦИПсО и СБУ используют методики "развода" людей. Те самые мошенники, представляющиеся то службой безопасности Сбербанка, то следователями, они же не просто деньги сейчас пытаются у людей отнять. Они их еще заставляют совершать определенные действия, в виде поджога военкомата или релейного шкафа. Это не частная инициатива, это абсолютно централизованная, поставленная на поток государственная деятельность", - сказал Столяров.
Ранее о новой тактике мошенников с Украины рассказывало МВД РФ. На фоне участившихся поджогов военкоматов ведомство заявляло, что аферисты, применяя к обманутым гражданам различные методы воздействия, в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
Кроме того, Вован и Лексус, отвечая на вопросы, рассказали о влиянии нейросетей на ход информационных войн, про отбор персонажей для пранка, про подготовку к диалогу и о том, что необходимо предпринять пользователям интернета, чтобы отличить достоверную информацию от фейка. Владимир Кузнецов также поделился планами создания игровой четырехсерийной киноленты по сценарию, который написали пранкеры.
В Иркутске проходит первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Он открылся в пятницу в Доме молодежи показом фильма "Жены" Айгуль Ербуловой. Во второй фестивальный день зрителям представили киноленты Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", Артема Сомова "Военкоры", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины. Также в субботу состоялись мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране" и панельная дискуссия "Информационные войны".
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В воскресенье в Доме молодежи продолжится показ документальных фильмов, а также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова
.
Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT.
Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве
, Краснодаре
, Казани
, Санкт-Петербурге
. После Иркутска его зрителями станут жители Курска
, Волгограда
и Грозного
.
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