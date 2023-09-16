https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html

Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России

Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России - РИА Новости, 16.09.2023

Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России

Пранкеры Вован и Лексус в ходе панельной дискуссии "Информационные войны", которая прошла в Иркутске в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:53

2023-09-16T23:53

2023-09-16T23:53

технологии

украина

иркутск

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

борис корчевников

служба безопасности украины

сбербанк россии

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ИРКУТСК, 16 сен - РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус в ходе панельной дискуссии "Информационные войны", которая прошла в Иркутске в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", рассказали, что создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, "развод" мошенниками используется уже не только с целью завладеть деньгами, но и для организации терактов. На встречу с Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) пришло много молодежи, которых интересовала тема организации информационных войн и создания фейков в современном мире, в частности направленных против России со стороны Украины. "Информационные войны с точки зрения украинской армии поставлены на государственный уровень. Так называемые ЦИПсО и СБУ используют методики "развода" людей. Те самые мошенники, представляющиеся то службой безопасности Сбербанка, то следователями, они же не просто деньги сейчас пытаются у людей отнять. Они их еще заставляют совершать определенные действия, в виде поджога военкомата или релейного шкафа. Это не частная инициатива, это абсолютно централизованная, поставленная на поток государственная деятельность", - сказал Столяров. Ранее о новой тактике мошенников с Украины рассказывало МВД РФ. На фоне участившихся поджогов военкоматов ведомство заявляло, что аферисты, применяя к обманутым гражданам различные методы воздействия, в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Кроме того, Вован и Лексус, отвечая на вопросы, рассказали о влиянии нейросетей на ход информационных войн, про отбор персонажей для пранка, про подготовку к диалогу и о том, что необходимо предпринять пользователям интернета, чтобы отличить достоверную информацию от фейка. Владимир Кузнецов также поделился планами создания игровой четырехсерийной киноленты по сценарию, который написали пранкеры. В Иркутске проходит первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Он открылся в пятницу в Доме молодежи показом фильма "Жены" Айгуль Ербуловой. Во второй фестивальный день зрителям представили киноленты Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", Артема Сомова "Военкоры", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины. Также в субботу состоялись мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране" и панельная дискуссия "Информационные войны". В воскресенье в Доме молодежи продолжится показ документальных фильмов, а также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

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технологии, украина, иркутск, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), борис корчевников, служба безопасности украины, сбербанк россии, россия