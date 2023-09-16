https://ria.ru/20230916/antidepressanty-1896689900.html
Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином
Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином - РИА Новости, 16.09.2023
Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином
Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России нет, в стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:08
2023-09-16T13:08
2023-09-16T13:08
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России нет, в стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее издание РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта "Прозак" (флуоксетин) — препарата почти не осталось в Москве, а в ряде других городов его нет вообще. "По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет",- говорится в сообщении. В настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с действующим веществом флуоксетин российского и иностранного производства, уточнили в пресс-службе. Лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием флуоксетин выпущены в гражданский оборот в 2023 году в количестве более 1,8 миллиона упаковок, что соответствует показателям прошлого года, подчеркнули в пресс-службе. В том числе выпущено в оборот более 41 тысячи упаковок препарата с торговым наименованием "Прозак", последний ввод в гражданский оборот – в конце июня 2023 года, отметили в Минздраве. По данным Росздравнадзора, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок лекарственного препарата "Прозак" не поступало.
https://ria.ru/20230824/minzdrav-1892102716.html
https://ria.ru/20230823/antidepressanty-1891320494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Москва
Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином
Минздрав: дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в РФ нет
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России нет, в стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта "Прозак" (флуоксетин) — препарата почти не осталось в Москве
, а в ряде других городов его нет вообще.
"По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет",- говорится в сообщении.
В настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с действующим веществом флуоксетин российского и иностранного производства, уточнили в пресс-службе.
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Лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием флуоксетин выпущены в гражданский оборот в 2023 году в количестве более 1,8 миллиона упаковок, что соответствует показателям прошлого года, подчеркнули в пресс-службе. В том числе выпущено в оборот более 41 тысячи упаковок препарата с торговым наименованием "Прозак", последний ввод в гражданский оборот – в конце июня 2023 года, отметили в Минздраве.
По данным Росздравнадзора
, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок лекарственного препарата "Прозак" не поступало.
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