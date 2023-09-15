https://ria.ru/20230915/yazva-1896550481.html

У подростка из Воронежской области подтвердили сибирскую язву

У подростка из Воронежской области подтвердили сибирскую язву - РИА Новости, 15.09.2023

У подростка из Воронежской области подтвердили сибирскую язву

Сибирская язва подтвердилась у подростка, госпитализированного в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, таким образом... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:03

2023-09-15T15:03

2023-09-15T16:11

происшествия

богучарский район

воронеж

воронежская область

здоровье - общество

одкб

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Сибирская язва подтвердилась у подростка, госпитализированного в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, таким образом в регионе с середины августа лабораторно подтверждены 10 случаев этого заболевания, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали девять человек, среди них - подросток, диагноз у которого до настоящего времени подтвержден не был. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. "На данный момент в БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8 находятся на лечении 8 человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ (областной детской клинической больнице) №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили. Кроме того, в БСМП №8 продолжает лечение житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства. После вспышки сибирской язвы в Богучарском районе возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия". Богучарский районный суд отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230914/figurant-1896398065.html

https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

богучарский район

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воронежская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, богучарский район, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, одкб, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)