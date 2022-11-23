15:51 23.11.2022 (обновлено: 15:55 23.11.2022)
Эмоленты: чем полезны для кожи, где содержатся, как ими пользоваться
Оглавление
- Эмоленты
- Для детей
- Состав косметических средств с эмолентами
- Для чего нужны
- Кому нужны
- Польза для кожи
- Виды эмолентов
- Синтетические
- Химические
- Парафин
- Вазелин
- Минеральные масла
- Натуральные
- Растительного происхождения
- Пчелиный воск
- Растительные масла
- Масло жожоба
- Триглицериды
- Баттеры
- Сквалан
- Холестерол и церамиды
- Жирные кислоты
- Животного происхождения
- Животные жиры
- Ланолин
- Косметические средства с эмолентами
- Кремы
- Мази
- Бальзамы
- Лосьоны
- Гели
- Эмоленты при атопическом дерматите
- Как правильно пользоваться эмолентами
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кожа ежедневно подвергается негативным воздействиям. Вредные привычки, перенесенные болезни, неблагоприятные погодные условия – все это может привести к сухости и шелушению. Справиться с проблемой помогут кремы и другие средства с эмолентами. Что это такое, можно ли использовать их при атопическом дерматите, особенности применения у взрослых и детей, а также список лучших натуральных и химических эмолентов – в материале РИА Новости.
Эмоленты
Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок "Юнилевер Русь", уточняет, что эмолентами (от англ. emollient – смягчающее средство) называют косметические средства, которые увлажняют, смягчают кожу, восстанавливают защитные свойства эпидермального барьера и регулируют десквамацию (в данном контексте – уменьшают шелушение). Регулярное использование эмолентов актуально для кожи любого типа, поэтому кремы и лосьоны для широкой аудитории по умолчанию обеспечивают базовое увлажнение и питание кожи, восстанавливая ее гидролипидную мантию.
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"Еще с древних времен жители Крайнего Севера интуитивно начали использовать эмоленты в виде тюленьего или рыбьего жира, чтобы защитить кожу от мороза и ветра, а южные народы наносили оливковое масло, чтобы уберечься от солнца", – дополнила Ольга Акимова, врач дерматолог-косметолог и трихолог.
Для детей
Эмоленты нередко входят в состав увлажняющих средств для грудничков и детей, так как их эпидермис требует усиленной защиты. Они могут использоваться как в чистом виде (например, косметического масла), так и в составе кремов, лосьонов и т.д.
Состав косметических средств с эмолентами
Конкретный состав средств с эмолентами зависит от вида косметического продукта и производителя, но среди основных компонентов могут быть:
- —Натуральные антиоксиданты. К ним относятся экстракт огуречника аптечного, витамин Е и другие. Они необходимы для борьбы со свободными радикалами в коже, что помогает уменьшить воспаление и зуд.
- —Гиалуроновая кислота (и ее производные). Необходима для удержания влаги на поверхности кожи.
- —Мочевина. Она помогает влаге достигнуть глубоких слоев эпидермиса.
- —Масла макадамии и карите. Эти природные эмоленты помогают восстановить защитную липидную пленку, что предотвращает излишнюю потерю влаги. Также они смягчают кожу и делают ее эластичной.
- —Комплексы аминокислот для поддержки увлажненности кожи.
- —Пантенол. Он необходим для стимуляции процесса восстановления клеток эпидермиса и ускорения процессов заживления.
© Фото : Pexels/cottonbroДевушка наносит крем на ноги
© Фото : Pexels/cottonbro
Девушка наносит крем на ноги
Для чего нужны
Если у кожи по каким-то причинам нарушена целостность липидного барьера, она становится сухой, появляются локальные раздражения, шелушение и зуд. При псориазе наблюдается чрезмерный рост и выпадение клеток кожи. Именно при таких проблемах необходима помощь средств-эмолентов. Они также могут стать помощниками для заживления микротрещин, снятия воспалений и их последствий.
"В современном мире наша кожа очень сильно подвержена негативному воздействию – сухой воздух, солнце, неправильное питание, агрессивные компоненты в косметике, а также внешние стрессы. Эти факторы зачастую являются ключевыми при возникновении кожных проблем – атопическом дерматите, себорейном дерматите, экземах и так далее. Такие заболевания приводят к нарушению защитного барьера кожи и ее патологической сухости. Эмоленты нужны чтобы восстановить кожу, снять зуд, жжение, шелушение, чувство стянутости", – уточнила Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live.
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Кому нужны
Средства с эмолентами можно использовать всем, если нет индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов в составе, но можно выделить несколько групп людей, кому они нужны особенно сильно:
- —у кого с рождения сухая кожа. Таким людям, как правило, нужен правильный ежедневный уход практически с самого детства. Сухая кожа характеризуется дефицитом липидов, поэтому она быстро теряет влагу. Все это сопровождается шелушениями и стянутостью;
- —возраст старше 40 лет. Со временем в организме ухудшается выработка гиалуроновой кислоты и липидов, что снижает влагоудерживающую способность кожи. Это приводит к уже известным последствиям – сухости, шелушению и стянутости;
- —с обезвоженной кожей. При таком состоянии наблюдается дефицит влагоудерживающих компонентов и замедление обновления клеток. Обезвоживание может быть у любого типа кожи, даже у жирной. Характерными признаками такого состояния являются стянутость после умывания обычной водой и поверхностные морщинки. С возрастом обезвоживание может усиливаться;
- —с дерматологическими заболеваниями. Особенно выделяют атопический дерматит, для которого характерна неполноценность кожного барьера. При таком заболевании отмечают сильную сухость и зуд.
Польза для кожи
Главная польза от использования эмолентов – восстановление гидро-липидного барьера кожи и укрепление естественной барьерной функции. В частности, они:
- —"связывают" влагу на поверхности кожи и помогают ей проникнуть в глубокие слои эпидермиса, тем самым восполняя дефицит влаги;
- —восстанавливая естественный водно-липидный барьер, помогают удержать влагу внутри и защитить кожу от негативного внешнего влияния (сухой и влажный воздух, холодный ветер и т.д.);
- —помогают восстановить структуру эпидермиса;
- —улучшают внешний вид кожи, уменьшают воспаления и красноту, избавляют от зуда и шелушений.
Виды эмолентов
Эмоленты можно разделить на три большие группы по их происхождению.
Синтетические
К этой группе относятся силиконы, например циклометикон и диметикон. В косметических средствах их зачастую сочетают с другими типами смягчающих веществ.
Химические
Их особенностью является способность образовывать плотную пленку, поэтому они не подходят жирной коже, только сухой. К химическим эмолентам относятся продукты нефтепереработки:
Парафин
В косметологических и косметических целях, как правило, используется очищенный парафин. Он может входить в состав уходового средства, а может продаваться отдельно, в виде небольших брикетов.
Вазелин
Вазелин является одним из самых популярных производных нефти, которое активно используется в косметологии. Он давно популярен в качестве смягчающего и защитного средства не только для кожи лица, но и рук, стоп и т.д.
Минеральные масла
Они представляют собой соединение насыщенных углеводородов, которые выделяются из нефти. Перед использованием таких масел в косметологии, они проходят множество этапов очистки и становятся совершенно безопасными.
Натуральные
Все натуральные эмоленты делятся на две большие группы – растительного происхождения и животного.
Растительного происхождения
Это эмоленты, которые существуют в природе или которые можно получить из природных ресурсов, среди таких:
Пчелиный воск
Это то, из чего пчелы строят соты. Такой природный компонент обладает антибактериальными свойствами, он увлажняет, защищает и заживляет кожу. Пчелиный воск активно используется при производстве косметики, при этом его можно встретить в составе не только кремов, но и бальзамов, помады, туши для ресниц, румян и т.д.
Растительные масла
Их существует огромное количество. Из самых популярных можно выделить масло карите, канолы, касторовое, миндальное, кокосовое, авокадо и т.д. Их часто применяют в чистом виде или в составе кремов. Можно даже "улучшить" свое повседневное уходовое средство, добавив в него пару капель масла. Важно предварительно проконсультироваться с дерматологом, так как концентрированные масла при определенных условиях могут принести больше вреда, чем пользы.
Масло жожоба
Его добывают из плодов симмондсии китайской. По своим свойствам масло жожоба является по сути жидким воском. Оно идеально для очищения, увлажнения и питания кожи. Из-за плотной текстуры в чистом виде его используют редко, но часто добавляют в различные уходовые средства, причем не только для кожи, но и ногтей, волос и т.д.
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Триглицериды
Это жирные кислоты, полученные из масел. Они считаются "легкими" эмолентами и зачастую ими заменяют "тяжелые" растительные масла в составе, что позволяет использовать такие уходовые средства для жирной проблемной кожи.
Баттеры
© Pixabay / monicoreКокосовое масло
© Pixabay / monicore
Кокосовое масло
Это те же растительные масла, но в твердом виде, которые начинают таять на самой коже. Самыми распространенными баттерами можно назвать масло ши, какао, кокосовое и пальмовое.
Сквалан
Это легкий липид, который добывают из оливок. За счет своей текстуры, он хорошо ложится на кожу и не оставляет ощущения жирности.
Холестерол и церамиды
Это тоже липиды, но биодоступные, то есть они присутствуют в эпидермисе человека в естественной форме.
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Жирные кислоты
К ним относятся лауриновая, олеиновая, стеариновая и линолевая кислоты. Они являются важной частью профилактики дерматитов и защитного барьера эпидермиса.
Животного происхождения
Таких эмолентов в природе не так уже много, но все они играют важную роль при производстве уходовых косметических средств:
Животные жиры
Их существует большое разнообразие, но в косметической сфере особенно популярны лошадиный, акулий, крокодилий, кашалотовый, норковый, страусиный и другие жиры.
Ланолин
Это воск из шерсти овец. Он отличается высокими защитными свойствами.
Косметические средства с эмолентами
По словам Ольги Акимовой эмоленты могут входить в состав кремов для лица и тела, более легких по своей текстуре эмульсий, бальзамов и масок для волос, средств для умывания, кремов для душа и ванны. Чем больше в косметическом средстве содержится липидов, тем более плотное по своей текстуре будет средство.
Кремы
© Depositphotos.com / AllaSerebrina Девушка наносит крем на лицо
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Девушка наносит крем на лицо
Одна из самых популярных форм уходового средства. Кремы с эмолентами различаются по назначению – для лица, рук, стоп и тела, по особенностям кожи – жирная, сухая, комбинированная, по возрастному назначению – для детей, для возрастной кожи и т.д. Они, как правило, предназначены для ежедневного ухода и быстро впитываются в кожу.
Мази
Они более плотные и густые, чем кремы. После нанесения остаются на коже и увлажняют ее длительное время, что делает их подходящими для ночного использования.
Бальзамы
Имеют легкую текстуру, впитываются гораздо глубже, в отличие от кремов и мазей.
Лосьоны
Очень хорошо распределяются по коже, но увлажняют хуже других средств, поэтому лосьоны лучше использовать как дополнительную меру ежедневного ухода.
Гели
Существуют гели для умывания и гели для душа с эмолентами. Ими заменяют обычное мыло и другие средства гигиены, которые не приносят пользу проблемной коже.
© Depositphotos.com / NewAfricaДевушка умывается в ванной
© Depositphotos.com / NewAfrica
Девушка умывается в ванной
Эмоленты при атопическом дерматите
Марина Николаева, врач-дерматолог, отмечает, что правильный уход за кожей – первая ступенька в лечении атопического дерматита. Противовоспалительные кремы, таблетки и уколы не помогают уменьшить сухость кожи и восстановить кожный барьер, эти задачи решаются при помощи эмолентов и мягких очищающих средств. Одного универсального увлажняющего средства не существует – зимой хороши более плотные текстуры, а в летнее время – содержащие меньшее количество липидов, поэтому в любой дерматологической линейке для сухой кожи обычно можно встретить 2–3 вариации увлажняющего крема.
"Эмоленты – важная часть лечения болезней кожи, сопровождающихся сухостью, в числе которых атопический дерматит. За счет липидов в составе средства удается смягчить верхние слои кожи и ограничить потерю воды сквозь разрозненные чешуйки эпидермиса: это поддерживает защитные свойства кожного барьера и повышает эффективность противовоспалительного лечения. Использование эмолентов у пациентов с атопическим дерматитом помогает сократить курс применения стероидных кремов и продлевает “спокойное” состояние кожи (ремиссию)", – дополнила эксперт.
Как правильно пользоваться эмолентами
По словам Ольги Акимовой, средства, рекомендованные для людей с повышенной сухостью кожи, зудом, шелушением, в том числе атопичной кожей, наносятся на очищенную кожу лица и тела два раза в день. Крем-гель для душа с липидовосполняющим действием применяется по мере необходимости, в том числе у детей с первых дней жизни. Очищающие и увлажняющие средства для умывания с эмолентами используются два раза в день: утром и вечером. Кремы для рук, содержащие эмоленты, применяют по мере необходимости и каждый раз непосредственно перед выходом на улицу.
"Эмолентами нужно пользоваться регулярно: обычно для сохранения кожи увлажненной требуется 1 –2 нанесения крема в день, в период обострений частота использования средства может увеличиваться. Обычно эмолент наносится после приема ванной или душа, на слегка влажную кожу, в идеале – в течение 2–3 минут после водных процедур. При посещении бассейна стоит увлажнить кожу после тренировки. Расход эмолента не фиксирован, в среднем составляет около 200–250 г в неделю на ребенка и до 500 г на взрослого. Если необходимо сочетать с лекарственным кремом, то вначале наносится лекарственный препарат, а после него – эмолент", – уточнила Марина Николаева.