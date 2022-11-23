https://ria.ru/20221123/emolenty-1833665048.html

Эмоленты: чем полезны для кожи, где содержатся, как ими пользоваться

Эмоленты: польза для кожи, список лучших средств для детей и взрослых

Эмоленты: чем полезны для кожи, где содержатся, как ими пользоваться

Кожа ежедневно подвергается негативным воздействиям. Вредные привычки, перенесенные болезни, неблагоприятные погодные условия – все это может привести к сухости РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:51

2022-11-23T15:51

2022-11-23T15:55

в мире

кожа

здоровье - общество

врачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833625302_0:1102:2048:2254_1920x0_80_0_0_384de580fa38d873da01f23a467447d7.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кожа ежедневно подвергается негативным воздействиям. Вредные привычки, перенесенные болезни, неблагоприятные погодные условия – все это может привести к сухости и шелушению. Справиться с проблемой помогут кремы и другие средства с эмолентами. Что это такое, можно ли использовать их при атопическом дерматите, особенности применения у взрослых и детей, а также список лучших натуральных и химических эмолентов – в материале РИА Новости.ЭмолентыВера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок "Юнилевер Русь", уточняет, что эмолентами (от англ. emollient – смягчающее средство) называют косметические средства, которые увлажняют, смягчают кожу, восстанавливают защитные свойства эпидермального барьера и регулируют десквамацию (в данном контексте – уменьшают шелушение). Регулярное использование эмолентов актуально для кожи любого типа, поэтому кремы и лосьоны для широкой аудитории по умолчанию обеспечивают базовое увлажнение и питание кожи, восстанавливая ее гидролипидную мантию."Еще с древних времен жители Крайнего Севера интуитивно начали использовать эмоленты в виде тюленьего или рыбьего жира, чтобы защитить кожу от мороза и ветра, а южные народы наносили оливковое масло, чтобы уберечься от солнца", – дополнила Ольга Акимова, врач дерматолог-косметолог и трихолог.Для детейЭмоленты нередко входят в состав увлажняющих средств для грудничков и детей, так как их эпидермис требует усиленной защиты. Они могут использоваться как в чистом виде (например, косметического масла), так и в составе кремов, лосьонов и т.д.Состав косметических средств с эмолентамиКонкретный состав средств с эмолентами зависит от вида косметического продукта и производителя, но среди основных компонентов могут быть:Для чего нужныЕсли у кожи по каким-то причинам нарушена целостность липидного барьера, она становится сухой, появляются локальные раздражения, шелушение и зуд. При псориазе наблюдается чрезмерный рост и выпадение клеток кожи. Именно при таких проблемах необходима помощь средств-эмолентов. Они также могут стать помощниками для заживления микротрещин, снятия воспалений и их последствий."В современном мире наша кожа очень сильно подвержена негативному воздействию – сухой воздух, солнце, неправильное питание, агрессивные компоненты в косметике, а также внешние стрессы. Эти факторы зачастую являются ключевыми при возникновении кожных проблем – атопическом дерматите, себорейном дерматите, экземах и так далее. Такие заболевания приводят к нарушению защитного барьера кожи и ее патологической сухости. Эмоленты нужны чтобы восстановить кожу, снять зуд, жжение, шелушение, чувство стянутости", – уточнила Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live.Кому нужныСредства с эмолентами можно использовать всем, если нет индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов в составе, но можно выделить несколько групп людей, кому они нужны особенно сильно:Польза для кожиГлавная польза от использования эмолентов – восстановление гидро-липидного барьера кожи и укрепление естественной барьерной функции. В частности, они:Виды эмолентовЭмоленты можно разделить на три большие группы по их происхождению.СинтетическиеК этой группе относятся силиконы, например циклометикон и диметикон. В косметических средствах их зачастую сочетают с другими типами смягчающих веществ.ХимическиеИх особенностью является способность образовывать плотную пленку, поэтому они не подходят жирной коже, только сухой. К химическим эмолентам относятся продукты нефтепереработки:ПарафинВ косметологических и косметических целях, как правило, используется очищенный парафин. Он может входить в состав уходового средства, а может продаваться отдельно, в виде небольших брикетов.ВазелинВазелин является одним из самых популярных производных нефти, которое активно используется в косметологии. Он давно популярен в качестве смягчающего и защитного средства не только для кожи лица, но и рук, стоп и т.д.Минеральные маслаОни представляют собой соединение насыщенных углеводородов, которые выделяются из нефти. Перед использованием таких масел в косметологии, они проходят множество этапов очистки и становятся совершенно безопасными.НатуральныеВсе натуральные эмоленты делятся на две большие группы – растительного происхождения и животного.Растительного происхожденияЭто эмоленты, которые существуют в природе или которые можно получить из природных ресурсов, среди таких:Пчелиный воскЭто то, из чего пчелы строят соты. Такой природный компонент обладает антибактериальными свойствами, он увлажняет, защищает и заживляет кожу. Пчелиный воск активно используется при производстве косметики, при этом его можно встретить в составе не только кремов, но и бальзамов, помады, туши для ресниц, румян и т.д.Растительные маслаИх существует огромное количество. Из самых популярных можно выделить масло карите, канолы, касторовое, миндальное, кокосовое, авокадо и т.д. Их часто применяют в чистом виде или в составе кремов. Можно даже "улучшить" свое повседневное уходовое средство, добавив в него пару капель масла. Важно предварительно проконсультироваться с дерматологом, так как концентрированные масла при определенных условиях могут принести больше вреда, чем пользы.Масло жожобаЕго добывают из плодов симмондсии китайской. По своим свойствам масло жожоба является по сути жидким воском. Оно идеально для очищения, увлажнения и питания кожи. Из-за плотной текстуры в чистом виде его используют редко, но часто добавляют в различные уходовые средства, причем не только для кожи, но и ногтей, волос и т.д.ТриглицеридыЭто жирные кислоты, полученные из масел. Они считаются "легкими" эмолентами и зачастую ими заменяют "тяжелые" растительные масла в составе, что позволяет использовать такие уходовые средства для жирной проблемной кожи.БаттерыЭто те же растительные масла, но в твердом виде, которые начинают таять на самой коже. Самыми распространенными баттерами можно назвать масло ши, какао, кокосовое и пальмовое.СкваланЭто легкий липид, который добывают из оливок. За счет своей текстуры, он хорошо ложится на кожу и не оставляет ощущения жирности.Холестерол и церамидыЭто тоже липиды, но биодоступные, то есть они присутствуют в эпидермисе человека в естественной форме.Жирные кислотыК ним относятся лауриновая, олеиновая, стеариновая и линолевая кислоты. Они являются важной частью профилактики дерматитов и защитного барьера эпидермиса.Животного происхожденияТаких эмолентов в природе не так уже много, но все они играют важную роль при производстве уходовых косметических средств:Животные жирыИх существует большое разнообразие, но в косметической сфере особенно популярны лошадиный, акулий, крокодилий, кашалотовый, норковый, страусиный и другие жиры.ЛанолинЭто воск из шерсти овец. Он отличается высокими защитными свойствами.Косметические средства с эмолентамиПо словам Ольги Акимовой эмоленты могут входить в состав кремов для лица и тела, более легких по своей текстуре эмульсий, бальзамов и масок для волос, средств для умывания, кремов для душа и ванны. Чем больше в косметическом средстве содержится липидов, тем более плотное по своей текстуре будет средство.КремыОдна из самых популярных форм уходового средства. Кремы с эмолентами различаются по назначению – для лица, рук, стоп и тела, по особенностям кожи – жирная, сухая, комбинированная, по возрастному назначению – для детей, для возрастной кожи и т.д. Они, как правило, предназначены для ежедневного ухода и быстро впитываются в кожу.МазиОни более плотные и густые, чем кремы. После нанесения остаются на коже и увлажняют ее длительное время, что делает их подходящими для ночного использования.БальзамыИмеют легкую текстуру, впитываются гораздо глубже, в отличие от кремов и мазей.ЛосьоныОчень хорошо распределяются по коже, но увлажняют хуже других средств, поэтому лосьоны лучше использовать как дополнительную меру ежедневного ухода.ГелиСуществуют гели для умывания и гели для душа с эмолентами. Ими заменяют обычное мыло и другие средства гигиены, которые не приносят пользу проблемной коже.Эмоленты при атопическом дерматитеМарина Николаева, врач-дерматолог, отмечает, что правильный уход за кожей – первая ступенька в лечении атопического дерматита. Противовоспалительные кремы, таблетки и уколы не помогают уменьшить сухость кожи и восстановить кожный барьер, эти задачи решаются при помощи эмолентов и мягких очищающих средств. Одного универсального увлажняющего средства не существует – зимой хороши более плотные текстуры, а в летнее время – содержащие меньшее количество липидов, поэтому в любой дерматологической линейке для сухой кожи обычно можно встретить 2–3 вариации увлажняющего крема."Эмоленты – важная часть лечения болезней кожи, сопровождающихся сухостью, в числе которых атопический дерматит. За счет липидов в составе средства удается смягчить верхние слои кожи и ограничить потерю воды сквозь разрозненные чешуйки эпидермиса: это поддерживает защитные свойства кожного барьера и повышает эффективность противовоспалительного лечения. Использование эмолентов у пациентов с атопическим дерматитом помогает сократить курс применения стероидных кремов и продлевает “спокойное” состояние кожи (ремиссию)", – дополнила эксперт.Как правильно пользоваться эмолентамиПо словам Ольги Акимовой, средства, рекомендованные для людей с повышенной сухостью кожи, зудом, шелушением, в том числе атопичной кожей, наносятся на очищенную кожу лица и тела два раза в день. Крем-гель для душа с липидовосполняющим действием применяется по мере необходимости, в том числе у детей с первых дней жизни. Очищающие и увлажняющие средства для умывания с эмолентами используются два раза в день: утром и вечером. Кремы для рук, содержащие эмоленты, применяют по мере необходимости и каждый раз непосредственно перед выходом на улицу."Эмолентами нужно пользоваться регулярно: обычно для сохранения кожи увлажненной требуется 1 –2 нанесения крема в день, в период обострений частота использования средства может увеличиваться. Обычно эмолент наносится после приема ванной или душа, на слегка влажную кожу, в идеале – в течение 2–3 минут после водных процедур. При посещении бассейна стоит увлажнить кожу после тренировки. Расход эмолента не фиксирован, в среднем составляет около 200–250 г в неделю на ребенка и до 500 г на взрослого. Если необходимо сочетать с лекарственным кремом, то вначале наносится лекарственный препарат, а после него – эмолент", – уточнила Марина Николаева.

https://radiosputnik.ria.ru/20221113/meshki-1829011316.html

https://ria.ru/20221110/peptidy-1830515754.html

https://ria.ru/20221006/sukhost-1821917421.html

https://rsport.ria.ru/20221003/morschiny-1821252695.html

https://ria.ru/20220627/vyatgu-1797653201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/ukhod-1818688184.html

https://ria.ru/20221028/maslo-1827561086.html

https://rsport.ria.ru/20220803/banochnyy_massazh-1807035695.html

https://rsport.ria.ru/20220718/massazh_guasha-1803318519.html

https://rsport.ria.ru/20220630/obertyvanie-1799096306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221120/kozha-1832504899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, кожа, здоровье - общество, врачи