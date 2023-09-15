https://ria.ru/20230915/sobor-1896447887.html

Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор

Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор - РИА Новости, 15.09.2023

Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Камчатку для совершения чина освящения нового морского собора в столице региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:37

2023-09-15T07:37

2023-09-15T11:40

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Камчатку для совершения чина освящения нового морского собора в столице региона, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "С рабочим визитом прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках рабочей поездки Патриарха запланирован ряд мероприятий. 17 сентября он совершит чин великого освящения Камчатского морского собора и Божественную литургию", - говорится в сообщении. Камчатский морской собор расположен на территории епархиального Свято-Пантелеймонова мужского монастыря в центре Петропавловска-Камчатского на сопке "Радиосвязи". Первый камень в основание собора был заложен 28 августа 2013 года. Согласно проекту, высота Храма 41 метр, одновременно он вмещает до 500 человек. Нынешний визит Патриарха Кирилла на Камчатку не первый. За время нахождения в сане он побывал на Командорах и в Палане, а в 2010 году освятил Собор святой живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском.

https://ria.ru/20230819/khram-1890964946.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край