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Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор
Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор - РИА Новости, 15.09.2023
Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Камчатку для совершения чина освящения нового морского собора в столице региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:37
2023-09-15T07:37
2023-09-15T11:40
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Камчатку для совершения чина освящения нового морского собора в столице региона, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "С рабочим визитом прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках рабочей поездки Патриарха запланирован ряд мероприятий. 17 сентября он совершит чин великого освящения Камчатского морского собора и Божественную литургию", - говорится в сообщении. Камчатский морской собор расположен на территории епархиального Свято-Пантелеймонова мужского монастыря в центре Петропавловска-Камчатского на сопке "Радиосвязи". Первый камень в основание собора был заложен 28 августа 2013 года. Согласно проекту, высота Храма 41 метр, одновременно он вмещает до 500 человек. Нынешний визит Патриарха Кирилла на Камчатку не первый. За время нахождения в сане он побывал на Командорах и в Палане, а в 2010 году освятил Собор святой живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском.
https://ria.ru/20230819/khram-1890964946.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Патриарх Кирилл освятит на Камчатке новый морской собор
Патриарх Кирилл прибыл на Камчатку для освящения нового морского собора