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Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным

Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным - РИА Новости, 15.09.2023

Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:47

2023-09-15T11:47

2023-09-15T11:47

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сергей цеков

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским военнопленным и призвал ООН дать свою принципиальную оценку. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку, а не отделываться, как обычно, банальными фразами", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня Россия "избавляет Украину от фашизма". "То, что фашисты пришли к власти на Украине и руководствуются фашисткой идеологией, это очевидно давно. Специальную военную операцию надо доводить до конца и освобождать Украину от фашизма и нацизма", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20230901/obezglavlivanie-1893754107.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр