https://ria.ru/20230915/plennye-1896485016.html
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным - РИА Новости, 15.09.2023
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:47
2023-09-15T11:47
2023-09-15T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей цеков
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским военнопленным и призвал ООН дать свою принципиальную оценку. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку, а не отделываться, как обычно, банальными фразами", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня Россия "избавляет Украину от фашизма". "То, что фашисты пришли к власти на Украине и руководствуются фашисткой идеологией, это очевидно давно. Специальную военную операцию надо доводить до конца и освобождать Украину от фашизма и нацизма", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230901/obezglavlivanie-1893754107.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным
Цеков призвал ООН дать оценку отношению украинских военных к пленным
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским военнопленным и призвал ООН дать свою принципиальную оценку.
Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей.
"Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку, а не отделываться, как обычно, банальными фразами", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, сегодня Россия
"избавляет Украину
от фашизма". "То, что фашисты пришли к власти на Украине и руководствуются фашисткой идеологией, это очевидно давно. Специальную военную операцию надо доводить до конца и освобождать Украину от фашизма и нацизма", - сказал сенатор.
В ООН не смогли установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ