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Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/plennye-1896485016.html
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным - РИА Новости, 15.09.2023
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:47
2023-09-15T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей цеков
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским военнопленным и призвал ООН дать свою принципиальную оценку. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку, а не отделываться, как обычно, банальными фразами", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня Россия "избавляет Украину от фашизма". "То, что фашисты пришли к власти на Украине и руководствуются фашисткой идеологией, это очевидно давно. Специальную военную операцию надо доводить до конца и освобождать Украину от фашизма и нацизма", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230901/obezglavlivanie-1893754107.html
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безопасность, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор призвал ООН отреагировать на отношение ВСУ к военнопленным

Цеков призвал ООН дать оценку отношению украинских военных к пленным

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал фашизмом отношение представителей украинской армии к российским военнопленным и призвал ООН дать свою принципиальную оценку.
Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Видео было обнаружено в телефоне, который нашли в одном из украинских блиндажей.
"Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку, а не отделываться, как обычно, банальными фразами", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, сегодня Россия "избавляет Украину от фашизма". "То, что фашисты пришли к власти на Украине и руководствуются фашисткой идеологией, это очевидно давно. Специальную военную операцию надо доводить до конца и освобождать Украину от фашизма и нацизма", - сказал сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ЦековСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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