https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html

В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО

В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО - РИА Новости, 15.09.2023

В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО

Отношения России и Белоруссии изменились в "еще более лучшую" сторону после начала СВО, они очень близкие и товарищеские, заявил первый заместитель главы... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:58

2023-09-15T14:58

2023-09-15T14:58

россия

владимир джабаров

владимир путин

совет федерации рф

белоруссия

санкт-петербург

александр лукашенко

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии изменились в "еще более лучшую" сторону после начала СВО, они очень близкие и товарищеские, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Вместе-РФ". "Они изменились в лучшую сторону - еще более лучшую, чем были. Они и всегда были нормальными, но сейчас отношения настолько товарищеские, близкие, союзнические, что даже трудно подобрать достойный эпитет", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что частые встречи лидеров двух стран - "хороший знак" для бизнесменов из России и Белоруссии. "Я уверен, что Белоруссия сыграет свою позитивную роль и в импортозамещении, помогает нам преодолевать проблемы, которые возникли после введения санкций. Отношения настолько товарищеские, как и дружеские, что, честно говоря, никаких подвохов от этих встреч не ждешь: только хорошее", - подчеркнул Джабаров. Лукашенко вылетел в Россию накануне. Как сообщила белорусская сторона, главными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения. Предыдущая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла в июле в Санкт-Петербурге. Путин тогда заявил, что совместные планы России и Белоруссии реализуются лучшими темпами, чем ожидалось. По словам российского лидера, товарооборот между странами растет и составляет почти 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом услуг - 45 миллиардов.

https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html

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белоруссия

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россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко