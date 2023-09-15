https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html
В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО
В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО - РИА Новости, 15.09.2023
В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО
Отношения России и Белоруссии изменились в "еще более лучшую" сторону после начала СВО, они очень близкие и товарищеские, заявил первый заместитель главы... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:58
2023-09-15T14:58
2023-09-15T14:58
россия
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии изменились в "еще более лучшую" сторону после начала СВО, они очень близкие и товарищеские, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Вместе-РФ". "Они изменились в лучшую сторону - еще более лучшую, чем были. Они и всегда были нормальными, но сейчас отношения настолько товарищеские, близкие, союзнические, что даже трудно подобрать достойный эпитет", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что частые встречи лидеров двух стран - "хороший знак" для бизнесменов из России и Белоруссии. "Я уверен, что Белоруссия сыграет свою позитивную роль и в импортозамещении, помогает нам преодолевать проблемы, которые возникли после введения санкций. Отношения настолько товарищеские, как и дружеские, что, честно говоря, никаких подвохов от этих встреч не ждешь: только хорошее", - подчеркнул Джабаров. Лукашенко вылетел в Россию накануне. Как сообщила белорусская сторона, главными темами встречи станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения. Предыдущая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла в июле в Санкт-Петербурге. Путин тогда заявил, что совместные планы России и Белоруссии реализуются лучшими темпами, чем ожидалось. По словам российского лидера, товарооборот между странами растет и составляет почти 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом услуг - 45 миллиардов.
https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892712398.html
россия
белоруссия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко
Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко
В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО
Сенатор: российско-белорусские улучшились после начала СВО