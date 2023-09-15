https://ria.ru/20230915/mid-1896588951.html

МИД Азербайджана раскритиковал заявления помощника Блинкена о Карабахе

МИД Азербайджана раскритиковал заявления помощника Блинкена о Карабахе - РИА Новости, 15.09.2023

МИД Азербайджана раскритиковал заявления помощника Блинкена о Карабахе

Высказывания исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким относительно текущей ситуации в Карабахе вызывают... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:05

2023-09-15T17:05

2023-09-15T17:05

в мире

справки

армения

азербайджан

ереван

роберт менендес

никол пашинян

ильхам алиев

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БАКУ, 15 сен – РИА Новости. Высказывания исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким относительно текущей ситуации в Карабахе вызывают сожаление, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Ранее на слушаниях, проведенных 14 сентября в комитете Сената США по иностранным делам, Ким отметила, что война между Арменией и Азербайджаном еще не окончена, Лачинская дорога находится в блокаде, а "военное нападение на армянский народ Нагорного Карабаха неприемлемо". "Как известно, инициатором и организатором упомянутых слушаний стал проармянский сенатор Роберт Менендес, отличающийся враждебной позицией по отношению к нашей стране. Тот факт, что этот сенатор все еще занимается антиазербайджанской деятельностью, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры в то время, как против него же выдвинуты обвинения в коррупции и ведется расследование, в очередной раз доказывает, что правила политической этики для этого лица являются чуждым понятием. Высказывания Ким не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период и вызывают сожаление", - сказал Гаджизаде. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Власти Армении назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 2020 года, а также обратили внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.

https://ria.ru/20230915/armeniya-1896502663.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

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в мире, справки, армения, азербайджан, ереван, роберт менендес, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах