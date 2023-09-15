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В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм - РИА Новости, 15.09.2023
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18:49 15.09.2023 (обновлено: 18:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/khram-1896610174.html
В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм
В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм - РИА Новости, 15.09.2023
В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм
Новосибирский военный институт Росгвардии получил на "апробацию" опытный образец военно-полевого храма, в дальнейшем такие палатки планируют отправить в зону... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:49
2023-09-15T18:57
россия
борис гришин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новосибирский военный институт Росгвардии получил на "апробацию" опытный образец военно-полевого храма, в дальнейшем такие палатки планируют отправить в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Подобные храмы уже показывали общественности. К примеру, в августе этого года на форуме "Армия-2023" представили машину с военно-полевым храмом для нужд СВО. Как сообщал агентству иерей Борис Гришин, его молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен. В машине, в частности, есть биотуалет, холодильник, душ и два спальных места. По информации Росгвардии, храм выполнен в виде палатки и посвящен святым Александру Пересвету и Андрею Ослябе – героям Куликовской битвы. Внутри, среди прочего, есть печка для обогрева. "По благословению заместителя синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами РПЦ – главного военного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова, опытный образец военно-полевого храма передан Новосибирскому военному институту Росгвардии. Здесь он пройдёт своеобразную апробацию. Дмитрий Василенков добавил, что в дальнейшем планируется массовое производство таких палаток для отправки в зону СВО", - сообщает ведомство. Начальник института Валерий Косухин отметил, что "храм поможет укрепить веру и силу духа курсантов в тяжёлых полевых условиях".
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россия, борис гришин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), русская православная церковь
Россия, Борис Гришин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Русская православная церковь
В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм

В Новосибирске Росгвардия испытают военно-полевой храм для нужд СВО

© Росгвардия РФВоенно-полевой храм на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
Военно-полевой храм на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
© Росгвардия РФ
Военно-полевой храм на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новосибирский военный институт Росгвардии получил на "апробацию" опытный образец военно-полевого храма, в дальнейшем такие палатки планируют отправить в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Подобные храмы уже показывали общественности. К примеру, в августе этого года на форуме "Армия-2023" представили машину с военно-полевым храмом для нужд СВО. Как сообщал агентству иерей Борис Гришин, его молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен. В машине, в частности, есть биотуалет, холодильник, душ и два спальных места.
© Росгвардия РФСлужба в военно-полевом храме на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
Служба в военно-полевом храме на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
© Росгвардия РФ
Служба в военно-полевом храме на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
По информации Росгвардии, храм выполнен в виде палатки и посвящен святым Александру Пересвету и Андрею Ослябе – героям Куликовской битвы. Внутри, среди прочего, есть печка для обогрева.
"По благословению заместителя синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами РПЦ – главного военного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова, опытный образец военно-полевого храма передан Новосибирскому военному институту Росгвардии. Здесь он пройдёт своеобразную апробацию. Дмитрий Василенков добавил, что в дальнейшем планируется массовое производство таких палаток для отправки в зону СВО", - сообщает ведомство.
Начальник института Валерий Косухин отметил, что "храм поможет укрепить веру и силу духа курсантов в тяжёлых полевых условиях".
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