В Новосибирском военном институте Росгвардии испытают военно-полевой храм
В Новосибирске Росгвардия испытают военно-полевой храм для нужд СВО
© Росгвардия РФВоенно-полевой храм на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
© Росгвардия РФ
Военно-полевой храм на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новосибирский военный институт Росгвардии получил на "апробацию" опытный образец военно-полевого храма, в дальнейшем такие палатки планируют отправить в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Подобные храмы уже показывали общественности. К примеру, в августе этого года на форуме "Армия-2023" представили машину с военно-полевым храмом для нужд СВО. Как сообщал агентству иерей Борис Гришин, его молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен. В машине, в частности, есть биотуалет, холодильник, душ и два спальных места.
© Росгвардия РФСлужба в военно-полевом храме на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
© Росгвардия РФ
Служба в военно-полевом храме на территории учебного центра Новосибирского военного института войск национальной гвардии
По информации Росгвардии, храм выполнен в виде палатки и посвящен святым Александру Пересвету и Андрею Ослябе – героям Куликовской битвы. Внутри, среди прочего, есть печка для обогрева.
"По благословению заместителя синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами РПЦ – главного военного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова, опытный образец военно-полевого храма передан Новосибирскому военному институту Росгвардии. Здесь он пройдёт своеобразную апробацию. Дмитрий Василенков добавил, что в дальнейшем планируется массовое производство таких палаток для отправки в зону СВО", - сообщает ведомство.
Начальник института Валерий Косухин отметил, что "храм поможет укрепить веру и силу духа курсантов в тяжёлых полевых условиях".