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Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию - РИА Новости, 15.09.2023
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01:16 15.09.2023 (обновлено: 01:28 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/dodik-1896433320.html
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию - РИА Новости, 15.09.2023
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:16
2023-09-15T01:28
россия
республика сербская
будапешт
милорад додик
рустам минниханов
си цзиньпин
владимир путин
китай
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. В начале августе Додик заявлял, что собирается в "октябре или ноябре" в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. При этом Додик отмечал, до конца года надеется увидеться и с президентом России Владимиром Путиным."Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит Россию... Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - приводит слова Перовича газета "Известия".
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россия
республика сербская
будапешт
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россия, республика сербская, будапешт, милорад додик, рустам минниханов, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
Россия, Республика Сербская, Будапешт, Милорад Додик, Рустам Минниханов, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, В мире
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию

Перович: президент Республики Сербской Додик в начале ноября приедет в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.
В начале августе Додик заявлял, что собирается в "октябре или ноябре" в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. При этом Додик отмечал, до конца года надеется увидеться и с президентом России Владимиром Путиным.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Президент Республики Сербской БиГ поздравил руководство России
12 июня, 13:56
"Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит Россию... Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - приводит слова Перовича газета "Известия".
 
РоссияРеспублика СербскаяБудапештМилорад ДодикРустам МиннихановСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
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