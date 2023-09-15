https://ria.ru/20230915/dodik-1896433320.html
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию - РИА Новости, 15.09.2023
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:16
2023-09-15T01:16
2023-09-15T01:28
россия
республика сербская
будапешт
милорад додик
рустам минниханов
си цзиньпин
владимир путин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. В начале августе Додик заявлял, что собирается в "октябре или ноябре" в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. При этом Додик отмечал, до конца года надеется увидеться и с президентом России Владимиром Путиным."Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит Россию... Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - приводит слова Перовича газета "Известия".
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html
россия
республика сербская
будапешт
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f4625aaa0dacef2e03dbcd88d0890994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика сербская, будапешт, милорад додик, рустам минниханов, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
Россия, Республика Сербская, Будапешт, Милорад Додик, Рустам Минниханов, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, В мире
Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию
Перович: президент Республики Сербской Додик в начале ноября приедет в Россию