https://ria.ru/20230915/dodik-1896433320.html

Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию

Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию - РИА Новости, 15.09.2023

Президент Республики Сербской в начале ноября посетит Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T01:16

2023-09-15T01:16

2023-09-15T01:28

россия

республика сербская

будапешт

милорад додик

рустам минниханов

си цзиньпин

владимир путин

китай

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, заявил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. В начале августе Додик заявлял, что собирается в "октябре или ноябре" в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. При этом Додик отмечал, до конца года надеется увидеться и с президентом России Владимиром Путиным."Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит Россию... Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября - начале декабря", - приводит слова Перовича газета "Известия".

https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html

россия

республика сербская

будапешт

китай

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россия, республика сербская, будапешт, милорад додик, рустам минниханов, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире