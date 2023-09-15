https://ria.ru/20230915/chasovnya-1896608275.html

Снос часовни в Киеве может повредить культурный слой, заявил епископ

Снос часовни в Киеве может повредить культурный слой, заявил епископ - РИА Новости, 15.09.2023

Снос часовни в Киеве может повредить культурный слой, заявил епископ

Снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Национального музея истории Украины в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:35

2023-09-15T18:35

2023-09-15T18:35

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киев

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религия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Национального музея истории Украины в Киеве может повредить культурному слою на территории комплекса, где она расположена, рассказал РИА Новости ее настоятель, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню. Ранее суд Киева обязал освободить от нее участок национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам"."Конечно, процесс сноса может повредить культурному слою. Как еще можно снести довольно немаленький храм на 150 человек с трапезной и "пономаркой" (помещением для церковнослужителей) без тяжелой техники и не применяя взрывную пиротехнику?" – сказал он.По его словам, юристы в ответ на постановление предлагают несколько вариантов судебных действий, и все возможное для этого будет делаться."Верю, что мы все вместе с божьей помощью отстоим нашу святыню. Игумения нашего монастыря - сама Богородица, а ктитор (жертвователь) - сам равноапостольный князь Владимир! Страшно представить, что будет с гонителями и разрушителями храма божьего. Отраднее будет Содому и Гоморе", – заключил епископ в разговоре с РИА Новости.Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы — мужской монастырь УПЦ, расположенный на месте строительства Десятинной церкви.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230914/uchitel-1896409104.html

https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html

https://ria.ru/20230914/chasovnya-1896351013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия, религия