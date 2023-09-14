Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов
Суд арестовал военкома из Харьковской области, подозревая в подделке документов
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".
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"Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы - ред.) Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения. Мазовецкий будет находиться под стражей до 4 ноября, но имеет возможность выйти под залог в размере 2 миллиона 147 тысяч гривен (почти 57 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.