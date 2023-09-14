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Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов - РИА Новости, 14.09.2023
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19:46 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/voenkom-1896404756.html
Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов
Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов - РИА Новости, 14.09.2023
Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов
Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:46
2023-09-14T19:46
в мире
украина
владимир зеленский
харьковская область
здоровье - общество
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александр новиков
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное". "Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы - ред.) Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения. Мазовецкий будет находиться под стражей до 4 ноября, но имеет возможность выйти под залог в размере 2 миллиона 147 тысяч гривен (почти 57 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html
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в мире, украина, владимир зеленский, харьковская область, здоровье - общество, одесская область, александр новиков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Харьковская область, Здоровье - Общество, Одесская область, Александр Новиков
Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов

Суд арестовал военкома из Харьковской области, подозревая в подделке документов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".
«
"Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы - ред.) Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения. Мазовецкий будет находиться под стражей до 4 ноября, но имеет возможность выйти под залог в размере 2 миллиона 147 тысяч гривен (почти 57 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Киев - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки
26 августа, 22:03
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно
22 августа, 14:39
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийХарьковская областьЗдоровье - ОбществоОдесская областьАлександр Новиков
 
 
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