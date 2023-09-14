https://ria.ru/20230914/voenkom-1896404756.html

Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов

Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов - РИА Новости, 14.09.2023

Военкома из Харьковской области подозревают в подделке документов

Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:46

2023-09-14T19:46

2023-09-14T19:46

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого, подозреваемого в подделке документов, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное". "Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы - ред.) Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения. Мазовецкий будет находиться под стражей до 4 ноября, но имеет возможность выйти под залог в размере 2 миллиона 147 тысяч гривен (почти 57 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html

https://ria.ru/20230822/obyski-1891513390.html

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в мире, украина, владимир зеленский, харьковская область, здоровье - общество, одесская область, александр новиков