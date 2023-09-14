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Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.09.2023
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18:13 14.09.2023 (обновлено: 18:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/srazhenie-1896382329.html
Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане
Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.09.2023
Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане
Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:13
2023-09-14T18:17
россия
украина
ливан
русская православная церковь
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр. "Мусульмане всегда выступают за правду и справедливость, мы за мир во всем мире. Поэтому мы рядом и вместе с Россией в борьбе за правду в нынешнем ее противостоянии с Украиной", - сообщил шейх Аль Джайд Зухейр на итоговой пресс-конференции II Петербургского международного религиозного форума "Религиозные ценности в современном мире". В данном форуме приняли участие религиозные деятели из десятков стран мира, а также политические, научные и общественные деятели. Организаторами конференции выступили ДСМР и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, соорганизаторы – Русская православная церковь, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт восточных рукописей Санкт-Петербурга, Российский государственный педагогический университет им. Герцена.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/milonov-1891534422.html
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россия, украина, ливан, русская православная церковь, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Украина, Ливан, Русская православная церковь, Санкт-Петербургский государственный университет
Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане

Шейх Аль Джайд Зухейр: исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной

© Фото : Законодательное Собрание Санкт-ПетербургаII Международный религиозный форум "Религиозные ценности в современном мире"
II Международный религиозный форум Религиозные ценности в современном мире - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
II Международный религиозный форум "Религиозные ценности в современном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр.
«
"Мусульмане всегда выступают за правду и справедливость, мы за мир во всем мире. Поэтому мы рядом и вместе с Россией в борьбе за правду в нынешнем ее противостоянии с Украиной", - сообщил шейх Аль Джайд Зухейр на итоговой пресс-конференции II Петербургского международного религиозного форума "Религиозные ценности в современном мире".
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Милонов: поддержал Украину – пошел вон из России
22 августа, 15:43
В данном форуме приняли участие религиозные деятели из десятков стран мира, а также политические, научные и общественные деятели.
Организаторами конференции выступили ДСМР и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, соорганизаторы – Русская православная церковь, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт восточных рукописей Санкт-Петербурга, Российский государственный педагогический университет им. Герцена.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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8 сентября, 15:51
 
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