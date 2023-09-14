https://ria.ru/20230914/srazhenie-1896382329.html

Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане

Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.09.2023

Исламский мир поддерживает Россию в сражении с Украиной, заявили в Ливане

Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:13

2023-09-14T18:13

2023-09-14T18:17

россия

украина

ливан

русская православная церковь

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр. "Мусульмане всегда выступают за правду и справедливость, мы за мир во всем мире. Поэтому мы рядом и вместе с Россией в борьбе за правду в нынешнем ее противостоянии с Украиной", - сообщил шейх Аль Джайд Зухейр на итоговой пресс-конференции II Петербургского международного религиозного форума "Религиозные ценности в современном мире". В данном форуме приняли участие религиозные деятели из десятков стран мира, а также политические, научные и общественные деятели. Организаторами конференции выступили ДСМР и Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, соорганизаторы – Русская православная церковь, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт восточных рукописей Санкт-Петербурга, Российский государственный педагогический университет им. Герцена.

https://radiosputnik.ria.ru/20230822/milonov-1891534422.html

https://ria.ru/20230908/blokadniki-1895024913.html

россия

украина

ливан

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россия, украина, ливан, русская православная церковь, санкт-петербургский государственный университет