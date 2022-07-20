https://ria.ru/20220720/tserkovnye-1803886154.html

Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы

Церковные православные праздники в августе 2022 в России: календарь на месяц

Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы

На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:58

2022-07-20T19:58

2022-07-20T20:12

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе 2022 года в России, календарь церковных событий и связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковные праздники в августеКонец лета насыщен православными праздниками. Самые значительные из них — Медовый Спас, Преображение Господне вместе с Яблочным Спасом, Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас.Спас — это сокращенная форма слова “спаситель”. То есть праздник связан со спасителем мира, а также сезоном сбора разного урожая. Так, Медовый Спас приходится на время, когда собирают мед и освещают его в храме. Яблочный Спас — связан с поспеванием яблок, которые также символизируют райский плод и “духовную сладость”. Ореховый же Спас — это время, когда можно собирать урожай орехов. Православные, как правило, заготавливают плоды на зиму и освящают их в церквях.Третий Спас еще также называют “Нерукотворным”. Это связано с преданием о том, как лик Иисуса Христа отпечатался на полотенце, когда тот промокнул им лицо после умывания. После чего на основе этого лика писались первые иконы Спаса Нерукотворного.Двунадесятые и великие праздники в августеДвунадесятые праздники — это дни в православии, которые празднуются после Пасхи и посвящаются событиям жизни Иисуса Христа и Богородицы на земле. Двунадесятые праздники входят в число великих и большинство из них являются непереходящими, то есть с фиксированной датой. Также двунадесятые праздники включают дополнительные особенные дни:К двунадесятым и великим церковным праздникам в августе относятся два события — Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).У первого праздника есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства 20-26 августа). Отдание (окончание) приходится на 26 августа.Успение Богородицы также имеет один день предпразднства (27 августа), а попразднство длится восемь дней. Отдание происходит 5 сентября.Календарь праздников в августе по днямНаряду с двунадесятыми и великими праздниками в августе отмечаются дни памяти святых.1 августа:2 августа:3 августа:4 августа:5 августа:6 августа:7 августа:8 августа:9 августа:10 августа:11 августа:12 августа:13 августа:14 августа:15 августа:16 августа:17 августа:18 августа:19 августа:20 августа:21 августа:22 августа:23 августа:24 августа:25 августа:26 августа:27 августа:28 августа:29 августа:30 августа:31 августа:Посты в августеПостные дни в августе 2022 года выпадают на 4, 6, 11 и 13-27 числа.В первой половине месяца продолжается летний мясоед (промежуток между Петровским и Успенским постами). Он начинается 12 июля, когда празднуется день святых апостолов Петра и Павла, и продолжается до 13 августа. После этого наступает один из многодневных постов в году — Успенский.“С 14 по 27 августа длится Успенский пост. По строгости он соответствует Великому посту”, — прокомментировала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Пост объединил сразу три Спаса:По словам эксперта, пост назван Успенским, так как заканчивается праздником Успения Богородицы (успение — это сон, считается, что Богородица не умерла, а уснула). Спасами праздники называются так, потому что посвящены Спасителю — Христу.Так во второй Спас празднуется Преображение Господне — событие, произошедшее на горе Фавор. Тогда трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. Во время молитвы Иисус преобразился, сиял свет, Моисей и Илия беседовали с Ним и был слышен голос с небес: "Это — Сын Мой Избранный". В этот день постящимся разрешено есть рыбу.Ореховый Спас совершается в попразднество (то есть после даты праздника) Успения Пресвятой Богородицы и окончания поста. Посвящен Спасу Нерукотворному. Успенский — это самый короткий пост из четырех многодневных. Изначально в это время постились те, кто не мог держать Великий пост. Начинался он после Троицы и заканчивался 28 августа в день Успения Богородицы. Упоминания об этом посте существуют с V века. Однако позднее произошло разделение поста на Петров и Успенский пост. Таким образом сейчас существует пост, посвященный церковному празднику Богородицы, к тому же и сама она по преданию постилась перед своим Успением.Приметы и поверья в августе по церковному календарю“Август на Руси называли: зорничник, зарев-месяц (по обилию утренних зарниц- всполохов света в небе), припасиха, собериха, серпень (август — месяц жатвы), густарь, густоед, хлебосол, разносол. Названия месяцев на Руси описывали погодные явления, либо деятельность крестьянина. Несмотря на название "густоед" — так как поспевал урожай, половина августа приходится на пост”, — рассказала Анна Бахтиярова.Как утверждает религиовед, в старину говорили: "Успенский пост мужика досыта накормит", "От первого Спаса накопит мужик запаса", "Петровка — голодовка, Спасовка — лакомка!" (о Петровом и Успенском постах). Все потому что пищи растительного происхождения в это время года было предостаточно. Начинается пост праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня или в народе — Медовый Спас.Приметы и поверья в августе так же как и церковные праздники разбиты по дням. В начале августа каждый день ознаменован такими “знаками”, например:Приметы: Дождь с утра – не жди добра, вся осень будет мокрая, а страда ненастная. Если на Макрины дождь, то сев озимых хлебов будет хорош. Если на Макрины сухо, то будет сухо еще шесть недель.Поверья: Начало раннего листопада, замолкание птиц.Приметы: Илья лето кончает. Какой Илья – таково и Воздвижение. На Илью до обеда лето, после обеда осень. С Ильина дня на деревьях лист желтеет. Трава растет до Ильина дня.Поверья: С Ильи а дня вода студена, купаться нельзя. Считалось, что Илья-пророк был “хозяином дождя”. Дождем в этот день умывались от порчи‑сглаза, пили воду из “святых источников”, купались в них, а собак и кошек не пускали в дом.Приметы: Если ночь свежая и холодная, то зима будет ранняя и морозная.Поверья: В память Онуфрия в этот день старались работать и заниматься хозяйством молча.Приметы: Лягушки держатся в воде — к сухой погоде, а выползают на сушу или сильно расквакались — к непогоде, ненастью.Поверья: Марью называли ягодницей за то, что в этот день было принято ходить за ягодами ходить, собирать плоды, а потом заготавливать на зиму. В Марьин день часто бывает яркое солнце. Домохозяйки старались осветить “марьиным светом” свой дом — снимали и стирали занавески, мыли окна и рамы, также избавлялись от паутины.Приметы: Если паук направляет свою паутину в сторону севера – будет похолодание, а если направляет на юг – ожидать тепло.Поверья: Жнецы помнили заветы, предостерегающие работающих в полдень в поле от “морок” полудниц. По преданию, вереницы полудниц водят хороводы с 5 по 12 августа. Они летают над полем в знойном мареве, “мороками жнецов путают”.Приметы: Светлая и теплая погода — ждать холодную зиму, а если идет дождь — зима будет снежная и теплая.Поверья: Борис и Глеб – поспел хлеб. Борис и Глеб – дозревает хлеб. При этом в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться: “На Глеба и Бориса за хлеб не берися”.Приметы: Какая погода на Анну до обеда — такая зима до декабря; какая после обеда — такая зима после декабря.Поверья: Считалось, что Анна Зимоуказница напоминала крестьянам о скорой ненастной погоде.Приметы: Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают. Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает.Поверья: В этот день Моисей помогает избавиться от блудной страсти. Для этого надо молиться святому и отслужить молебен с водосвятием. Для того чтобы предотвратить измены, читали специальную молитву.Приметы: Если в этот день кочаны завиваются, то осень будет холодной.Поверья: В этот день боятся грозы: “Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб”. “Палий — пали копны”. “Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно”. В день Пантелеймона старались не работать, считалось грехом возить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет.Приметы: Утром туман стелется по воде — к хорошей погоде, а если поднимается вверх — к дождям.Поверья: Считалось, что в этот день неблагоприятна торговля и обмен: “Прохоры и Пармены — не затевай мены”.Приметы: Если на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем.Поверья: Калиник зарницами, что стрелами раскаленными, над полями мечет, осенние грозы зачинает. В день Калинина пекли пирог с ягодами калины, толкли калину с медом.Приметы: Если на Силу ветреная погода и заморосил дождь — к долгой мокроте. Если душно, а насекомые особенно злы и едки, будет дождь.Поверья: На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна – колосья под тяжестью зерен клонятся к земле. Считали, что в это время “ведьмы обмирают, опившись молока”. 12 августа — самое подходящее время для посева озимой ржи.Приметы: Если пчелы улетели с утра в поле — будет хорошая погода.Поверья: Заговенье (последний день) перед Успенским постом. Ели репу свежую, вяленую, пареную.Приметы: Праздник Спас – пчела летит в улей последний раз. Подготавливайся к зиме, чтобы не голодать. Собранный мак — защитник благополучия и счастья в семье. Если дождь идет — от пожаров убережет. Розы отцвели — лето отцвело. Олень в воде копыта помыл — купаться нельзя. Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.Поверья: Этот день считается праздником пчеловодов, когда они заламывают в ульях первые медовые соты: “На первый Спас и нищий медку покушает”.Приметы: Каков “второй Спас”, таков и январь. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую осень, ясный — суровую зиму. Пришел Спас — бери рукавицы про запас, второй Спас шубу припас. Просыпаясь, слышать смех — к богатому урожаю. Просыпаясь, слышать, как поют птицы — год будет удачным. Во сне увидеть яблоню — к замужеству. Угостить нищего в Яблочный Спас — к богатому урожаю.Поверья: Довторого Спаса не разрешено есть фрукты. Их несли в церковь для освящения в день Спаса, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищуПриметы: 28 августа — начало молодого бабьего лета. В этот день предсказывали погоду на старое бабье лето (14-21 сентября): если молодое выдалось дождливым, то и старое будет ненастным. Если на Успенье или в эти дни появится радуга — к затяжной и теплой осени; если много паутины — к ясной и холодной зиме. Видно много паутины — зимой будет мало снега. Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей. Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.Поверья: “Озимь сей за три дня до Успения и три после Успения”. На Успение Богородицы праздновали окончание жатвы (дожинки). В этот день в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения.Приметы: Считается, что к этому дню должны поспеть орехи. Льет дождь с грозой — встречайте теплую осень. Если на Спас собрали много орехов — урожай зерна в следующем году прибавится. Первый орех определяет, каким окажется следующий год: вкусный и спелый орех — ожидание большой любви, недозрелый — жди серьезных вестей, гнилой — к неприятностям, горький — год будет проблемным.Поверья: К этому дню принято чистить к осени целебные источники, пить подземную водицу, обходить колодцы кругами, замыкая теплое “времечко”, освящать новые колодцы. По этой причине Ореховый Спас называли “На воде”. По народному поверью, в этот день ласточки вереницей летят и бросаются в колодцы.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, иисус христос