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Эрдоган назначил новых послов Турции в России и на Украине

Эрдоган назначил новых послов Турции в России и на Украине - РИА Новости, 14.09.2023

Эрдоган назначил новых послов Турции в России и на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении новых послов в РФ и на Украине, а также ряде других стран, сообщил официальный вестник Resmi... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:39

2023-09-14T00:39

2023-09-14T00:39

турция

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реджеп тайип эрдоган

танжу бильгич

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СТАМБУЛ, 14 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении новых послов в РФ и на Украине, а также ряде других стран, сообщил официальный вестник Resmi Gazete. "Послом Турецкой Республики в Российской Федерации назначить Танжу Бильгича", - говорится в опубликованном газетой указе президента. Россия надеется, что вклад нового посла Турции в России Танжу Бильгича в отношения между странами будет позитивным, заявил ранее РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Новым послом Турции на Украине назначен Мустафа Бильген. Также Эрдоган назначил новых послов в Польше, Марокко и Бурунди. Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генерального консула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел. В 2016-2021 годах занимал должность посла в Белграде. С апреля 2021 года вновь стал пресс-секретарем министерства иностранных дел, а с марта 2023 года вместе с этой должностью стал генеральным директором управления по информации министерства.

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турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, танжу бильгич, в мире