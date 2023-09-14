Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг
Джабаров: российские миротворцы в Карабахе остановили кровавую войну
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico высказал мнение, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе.
"Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было", - сказал сенатор. Джабаров подчеркнул, что если бы не наши миротворцы, "там бы разыгралась большая человеческая трагедия".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.