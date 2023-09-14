https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html

Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг

Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг - РИА Новости, 14.09.2023

Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:17

2023-09-14T15:17

2023-09-14T15:17

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

владимир джабаров

совет федерации рф

россия

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico высказал мнение, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе. "Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было", - сказал сенатор. Джабаров подчеркнул, что если бы не наши миротворцы, "там бы разыгралась большая человеческая трагедия". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html

https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, владимир джабаров, совет федерации рф, россия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе