Рейтинг@Mail.ru
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг - РИА Новости, 14.09.2023
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:17
2023-09-14T15:17
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
владимир джабаров
совет федерации рф
россия
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758424003_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_c1fee5c683cbb2d57aab9aa33d117c18.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico высказал мнение, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе. "Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было", - сказал сенатор. Джабаров подчеркнул, что если бы не наши миротворцы, "там бы разыгралась большая человеческая трагедия". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758424003_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_735d0197456f7845670d2a917682d9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, владимир джабаров, совет федерации рф, россия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Сенатор заявил, что российские миротворцы в Карабахе совершили подвиг

Джабаров: российские миротворцы в Карабахе остановили кровавую войну

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановили кровавую войну, при этом желающих от западных стран выполнить эту миссию не было, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico высказал мнение, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
12 сентября, 12:09
"Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было", - сказал сенатор. Джабаров подчеркнул, что если бы не наши миротворцы, "там бы разыгралась большая человеческая трагедия".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении
13 сентября, 04:14
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала