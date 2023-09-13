https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896216098.html

Спецоперация, 13 сентября: СМИ раскрыли правду об атаках ВСУ на Севастополь

Спецоперация, 13 сентября: СМИ раскрыли правду об атаках ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023

Спецоперация, 13 сентября: СМИ раскрыли правду об атаках ВСУ на Севастополь

РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:01

2023-09-13T22:01

2023-09-13T23:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил развожаев

сергей шойгу

евросоюз

вооруженные силы украины

ян гагин

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Атака на СевастопольВ результате атаки украинских войск на Севастополь, по предварительным данным, пострадали 24 человека, заявил губернатор Михаил Развожаев. "Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести", — сказал он.Глава города также сообщил, что после отражения удара ВСУ в районе Килен-балки произошел пожар, угрозы гражданским объектам нет. Как уточнили в министерстве обороны, киевский режим выпустил десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзев Севастополе, а также атаковал корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. В итоге средства ПВО сбили семь ракет, а беспилотные катера уничтожил патрульный корабль "Василий Быков". При этом два российских судна, находящиеся в ремонте, получили повреждения, добавили в ведомстве.По данным телеканала Sky News, для нанесения удара ВСУ использовали британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Ход операцииОбстрелы российских регионовНовые требования к контрактникамМинистр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с российскими Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа главы ведомства.В этот список вошли: В мире

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

россия

украина

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россия, украина, михаил развожаев, сергей шойгу, евросоюз, вооруженные силы украины, ян гагин, в мире