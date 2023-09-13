Спецоперация, 13 сентября: СМИ раскрыли правду об атаках ВСУ на Севастополь
Sky News: ВСУ применили британские Storm Shadow при атаке на Севастополь
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский с крылатой ракетой
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский с крылатой ракетой. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Атака на Севастополь
В результате атаки украинских войск на Севастополь, по предварительным данным, пострадали 24 человека, заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести", — сказал он.
Глава города также сообщил, что после отражения удара ВСУ в районе Килен-балки произошел пожар, угрозы гражданским объектам нет.
Как уточнили в министерстве обороны, киевский режим выпустил десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзев Севастополе, а также атаковал корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами.
В итоге средства ПВО сбили семь ракет, а беспилотные катера уничтожил патрульный корабль "Василий Быков". При этом два российских судна, находящиеся в ремонте, получили повреждения, добавили в ведомстве.
По данным телеканала Sky News, для нанесения удара ВСУ использовали британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.
Ход операции
- Российские войска ведут активную оборону и продолжают уничтожать личный состав и технику украинских боевиков, которые пытаются вести контрнаступление, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине;
- Успешность наступления российских подразделений на Купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, из-за больших потерь в ВСУ киевский режим агитирует участвовать в боевых действиях женщин;
- На Донецком и Южно-Донецком армия противника потеряла около 370 солдат, на Запорожском — более 200 солдат, на Херсонском — более 80, на Купянском — до 85, на Краснолиманском — до 65;
- Средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников;
- На Запорожском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ у Вербового и поразили скопления живой силы и техники трех украинских бригад у Работино;
- Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области;
- Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ;
- Уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
Обстрелы российских регионов
- Украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Так, три мирные жительницы пострадали при атаке на Киевский район города, заявил мэр Алексей Кулемзин;
- Системы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа в Тверской области, пострадавших нет, сообщило правительство региона;
- Киевский режим каждый день пытается атаковать объекты в Крыму, но успеха достичь не может, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Новые требования к контрактникам
Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с российскими Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время, следует из опубликованного приказа главы ведомства.
В этот список вошли:
- ВИЧ;
- гепатит В и С;
- все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада;
- большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью второй степени;
- последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью второй степени;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации;
- злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями;
- сахарный диабет первого типа;
- психические расстройства от употребления психоактивных веществ;
- эпилепсия с редкими приступами частотой менее пяти раз в год;
- инсульты;
- последствия поражения ЦНС;
- повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности;
- слабое зрение;
- отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.
В мире
- Германия за неделю передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами, доведя общее число поставленных машин этого типа до 60, следует из обновленного списка военной помощи на сайте правительства ФРГ;
- Россия по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании после появления информации о том, что Лондон участвовал в подготовке украинских диверсионных групп, которые планировали атаки на российской территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова;
- Комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта, дипломат также обратила внимание, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий;
- Генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на вопрос, может ли присутствие мировых лидеров на неделе высокого уровня продвинуть урегулирование конфликта на Украине, заявил, что пока ситуация далека от мирных переговоров;
- Партнеры из Мьянмы продемонстрировали понимание причин действий Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине, сообщили в МИД России;
- Совет ЕС до 15 марта 2024 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции против почти 1,8 тысячи физлиц и организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в распространенном заявлении. Фамилии исключенных из списка лиц станут известны после публикации решения в официальном журнале Евросоюза.