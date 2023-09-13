https://ria.ru/20230913/episkopy-1896000562.html
Лютеранские епископы в России и на Украине начнут молиться друг о друге
Лютеранские епископы в России и на Украине начнут молиться друг о друге - РИА Новости, 13.09.2023
Лютеранские епископы в России и на Украине начнут молиться друг о друге
Епископы Союза евангелическо-лютеранских Церквей (ЕЛЦ), в том числе из России и с Украины, договорились регулярно молиться на приходах обо всех... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:49
2023-09-13T06:49
2023-09-13T07:07
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Епископы Союза евангелическо-лютеранских Церквей (ЕЛЦ), в том числе из России и с Украины, договорились регулярно молиться на приходах обо всех церквах-участницах, рассказал РИА Новости архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимир Проворов, участвовавший в собрании. Совет епископов Союза – организации лютеранских Церквей постсоветского пространства – проходил в Тбилиси с 7 по 10 сентября. В нем приняли участие главы лютеранских Церквей России, Казахстана, Украины, Киргизии и Грузии. По информации сайта ЕЛЦР, на нем было принято решение регулярно молиться о Церквах-участницах во всех общинах Союза. "Со стороны Украины формулировка молитвы оговаривалась особенно. Регулярная молитва будет произноситься о Церквах Союза ЕЛЦ без конкретики. В особенных случаях, когда будут озвучиваться и поступать конкретные молитвенные нужды, то также это будет озвучено в молитве. Со стороны ЕЛЦ России", – сказал архиепископ РИА Новости. ЕЛЦР, подчеркнул архиепископ, "естественно, молится о людях в Церкви – своих братьях и сестрах на Украине, за которых, так же, как и за всех людей на земле, пролита кровь Господа Иисуса Христа". В рамках Союза ЛЦР, добавил Проворов, издается газета "Лютеранские вести", работают координаторы молодежного служения. Очные встречи проходят раз в год, общение в сети происходит постоянно. "Обсуждалось участие епископов в важных мероприятиях, приглашение специалистов из Церквей для проведения семинаров и лагерей в Церквях Союза ЕЛЦ", – сообщил архиепископ.
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украина, россия, иисус христос, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Иисус Христос, Ситуация вокруг УПЦ
Лютеранские епископы в России и на Украине начнут молиться друг о друге
Архиепископ Проворов: лютеранские церкви России и Украины молятся друг о друге
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Епископы Союза евангелическо-лютеранских Церквей (ЕЛЦ), в том числе из России и с Украины, договорились регулярно молиться на приходах обо всех церквах-участницах, рассказал РИА Новости архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимир Проворов, участвовавший в собрании.
Совет епископов Союза – организации лютеранских Церквей постсоветского пространства – проходил в Тбилиси с 7 по 10 сентября. В нем приняли участие главы лютеранских Церквей России, Казахстана, Украины, Киргизии и Грузии. По информации сайта ЕЛЦР, на нем было принято решение регулярно молиться о Церквах-участницах во всех общинах Союза.
"Со стороны Украины формулировка молитвы оговаривалась особенно. Регулярная молитва будет произноситься о Церквах Союза ЕЛЦ без конкретики. В особенных случаях, когда будут озвучиваться и поступать конкретные молитвенные нужды, то также это будет озвучено в молитве. Со стороны ЕЛЦ России", – сказал архиепископ РИА Новости.
ЕЛЦР, подчеркнул архиепископ, "естественно, молится о людях в Церкви – своих братьях и сестрах на Украине, за которых, так же, как и за всех людей на земле, пролита кровь Господа Иисуса Христа
".
В рамках Союза ЛЦР, добавил Проворов, издается газета "Лютеранские вести", работают координаторы молодежного служения. Очные встречи проходят раз в год, общение в сети происходит постоянно. "Обсуждалось участие епископов в важных мероприятиях, приглашение специалистов из Церквей для проведения семинаров и лагерей в Церквях Союза ЕЛЦ", – сообщил архиепископ.
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