https://ria.ru/20230913/ekspertiza-1896000690.html

РАН может провести экспертизу проектов развития Дальнего Востока

РАН может провести экспертизу проектов развития Дальнего Востока - РИА Новости, 13.09.2023

РАН может провести экспертизу проектов развития Дальнего Востока

Российская академия наук готова проводить экспертизу крупных проектов, необходимых для развития Дальнего Востока, заявил президент РАН Геннадий Красников. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:50

2023-09-13T06:50

2023-09-13T06:52

технологии

дальний восток

россия

владивосток

геннадий красников

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Российская академия наук готова проводить экспертизу крупных проектов, необходимых для развития Дальнего Востока, заявил президент РАН Геннадий Красников. В текущих условиях возникла необходимость формирования в России новых технологических цепочек - от фундаментальных, поисковых исследований до опытно-конструкторских работ и выхода на конечный продукт, отметил Красников, выступая на сессии "Научное и экспертное обеспечение развития российского Дальнего Востока" Восточного экономического форума. По словам Красникова, такие цепочки нужны и для решения задач развития регионов, но при этом очень важна высокопрофессиональная, объективная экспертиза конкретных проектов. Функция проведения научной экспертизы таких проектов сегодня возложена на РАН, напомнил глава Академии наук. "Мы, конечно, хотели бы принять активное участие в экспертизе тех задач, которые поставят региональные власти", - сказал Красников. Но РАН готова также и помогать в реализации региональных проектов, добавил он. В качестве примера больших задач для Дальнего Востока Красников назвал применение новых, экологически щадящих методов добычи и переработки полезных ископаемых. "Там колоссальная наука... Современные методы позволяют очень полно вырабатывать месторождения. В этом вопросе заложена очень большая наука, которую мы должны использовать", - отметил он. О развитии сотрудничества Дальневосточного отделения (ДВО) РАН с регионами Дальнего Востока рассказал председатель ДВО Юрий Кульчин.В частности, в Приморье академические специалисты примут участие в проекте создания города-спутника Владивостока, отметил он. Налажены контакты с Сахалинской областью, определены "векторы взаимодействия" академической науки с регионом, добавил Кульчин. "Мы думаем, что в ближайшее время у нас и с Хабаровском начнутся очень тесные взаимоотношения. Амурская область тоже выходила на нас с вопросом решения ряда проблем", - сказал Кульчин.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/nauka-1895403223.html

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технологии, дальний восток, россия, владивосток, геннадий красников, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество