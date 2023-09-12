Восточный экономический форум — 2023. День третий

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.
Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
В самом разгаре обсуждение деловой повестки.
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".
Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".
Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.
Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.
Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.
Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.
Для них организовали концерты и выставки.
Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Форум проходит с 10 по 13 сентября.
Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".
Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.
Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.
Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.
В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.