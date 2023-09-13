https://ria.ru/20230913/dnr-1896155020.html

Путин внес в парламент ДНР кандидатов на пост главы региона, заявил Пушилин

Путин внес в парламент ДНР кандидатов на пост главы региона, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2023

Путин внес в парламент ДНР кандидатов на пост главы региона, заявил Пушилин

Президент России Владимир Путин внес кандидатуры в парламент ДНР для выбора главы региона, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:42

2023-09-13T16:42

2023-09-13T16:42

политика

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

владимир путин

россия

лдпр

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес кандидатуры в парламент ДНР для выбора главы региона, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "У нас закреплено, что сейчас избранный парламент... Владимир Владимирович внесет кандидатуры, уже внес на самом деле, в парламент Донецкой Народной Республики, и парламент изберет. Я точную дату (заседания парламента - ред. ) не буду называть в целях безопасности, потому что противник наверняка будет и здесь мешать, поэтому даты не будем называть, но это произойдет в течение самого ближайшего времени. И после этого (моя) приставка врио, если депутаты поддержат (пропадет)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". На выборах в Народный совет ДНР "Единая Россия" набрала 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%, "Новые люди" - 5,14%, "Справедливая Россия" - 3,21%. ЕР получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по шесть, "Новые люди" - четыре. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Выборы в ДНР впервые прошли по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые избрали органы местного самоуправления. Были избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы прошли по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230403/sudy-1862588907.html

донецкая народная республика

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир путин, россия, лдпр, кпрф, единая россия