https://ria.ru/20230912/vybory-1895913168.html

ЕР получила 20 из 25 мандатов в горсовете Луганска

ЕР получила 20 из 25 мандатов в горсовете Луганска - РИА Новости, 12.09.2023

ЕР получила 20 из 25 мандатов в горсовете Луганска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов получила 20 из 25 мандатов в городском совете Луганска, сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:40

2023-09-12T17:40

2023-09-12T17:55

луганская народная республика

луганск

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400183_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_ad6e3de99d6f4ebec32c7eae040c8f81.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам выборов получила 20 из 25 мандатов в городском совете Луганска, сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская. "Единая Россия" получила 74,42% голосов, которые обеспечили ей 20 мандатов, ЛДПР - 9,01% голосов (два мандата), КПРФ - 8,29% голосов (два мандата), "Справедливая Россия" - 5,35% голосов (один мандат)" — сообщила Сумская на брифинге.

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, луганск, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023