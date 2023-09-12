https://ria.ru/20230912/vybory-1895871394.html

Избирком Воронежской области признал выборы губернатора состоявшимися

Избирком Воронежской области признал выборы губернатора состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Избирком Воронежской области признал выборы губернатора состоявшимися

Облизбирком признал состоявшимися выборы губернатора Воронежской области, по итогам которых победил действующий глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:15

2023-09-12T16:15

2023-09-12T16:17

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

кпрф

лдпр

игорь борисов

александр гусев (губернатор)

воронеж

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400183_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_ad6e3de99d6f4ebec32c7eae040c8f81.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Облизбирком признал состоявшимися выборы губернатора Воронежской области, по итогам которых победил действующий глава региона Александр Гусев. Выборы губернатора Воронежской области проходили с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионе применялся впервые. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава региона Александр Гусев ("Единая Россия") набрал 76,83% голосов избирателей, Андрей Рогатнев (КПРФ) – 8,50%, Павел Большов (ЛДПР) - 5,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") 4,51% и Игорь Борисов ("Родина") 3,23%. Итоги выборов были подведены областной избирательной комиссией во вторник, 12 сентября. "Облизбирком признал выборы губернатора Воронежской области состоявшимися, а их результаты – действительными. Избранным на должность главы региона признан Александр Викторович Гусев", - сообщила избирательная комиссия в своем телеграм-канале. Явка по области, включая дистанционное электронное голосование, составила 51,08% от числа избирателей, включенных в списки голосования. Явка по Воронежу, без учета дистанционного электронного голосования, составила 20,37%. Нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, избиркомом не зафиксировано.

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023, единая россия, кпрф, лдпр, игорь борисов, александр гусев (губернатор), воронеж, воронежская область, политика