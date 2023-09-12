Путин призвал укреплять традиционные ценности в России
Путин: в РФ надо укреплять традиционные и духовные ценности
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Работать надо наряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере. При поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе религиозные. Это большой комплекс работ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.