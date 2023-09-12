https://ria.ru/20230912/tsennosti-1895771716.html

Путин призвал укреплять традиционные ценности в России

Путин призвал укреплять традиционные ценности в России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал укреплять традиционные ценности в России

Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:58

2023-09-12T10:58

2023-09-12T11:12

общество

россия

владимир путин

вэф-2023

религия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Работать надо наряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере. При поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе религиозные. Это большой комплекс работ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вэф-2023