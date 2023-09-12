Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал укреплять традиционные ценности в России - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:58 12.09.2023 (обновлено: 11:12 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tsennosti-1895771716.html
Путин призвал укреплять традиционные ценности в России
Путин призвал укреплять традиционные ценности в России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал укреплять традиционные ценности в России
Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:58
2023-09-12T11:12
общество
россия
владимир путин
вэф-2023
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895771211_0:103:3355:1990_1920x0_80_0_0_0f5aa730385727e5163740e3b968a2c0.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Работать надо наряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере. При поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе религиозные. Это большой комплекс работ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895771211_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07d1fd353164f03bd66ea0b8087cd456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, вэф-2023
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Религия
Путин призвал укреплять традиционные ценности в России

Путин: в РФ надо укреплять традиционные и духовные ценности

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышение престижа материнства и отцовства, должны вестись по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Работать надо наряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере. При поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе религиозные. Это большой комплекс работ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РелигияОбществоРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала