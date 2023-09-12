Рейтинг@Mail.ru
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:54 12.09.2023 (обновлено: 15:55 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895862736.html
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах - РИА Новости, 12.09.2023
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах
Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:54
2023-09-12T15:55
туризм
туризм
новости - туризм
николай валуев
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
госдума рф
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895863190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0f7b45529bfd7345dfeb274833fd1488.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на выставке "Отдых"."Планируем внести в осеннюю сессию законопроект по гостевым домам", — сказал депутат, подчеркнув, что тем самым из тени будет выведена огромная часть средств размещения.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что на полуострове около девяти тысяч малых гостиниц. Это 70 тысяч номеров, и этот бизнес готов работать легально, пояснил он. "Кроме того, небольшие отели — понятный способ инвестирования семейных денег в туристических регионах, например, на Кавказе, Алтае", — добавил чиновник.Ростуризм в 2022 году оценивал количество полулегано работающих гостевых домов в 150 тысяч.В законопроекте о гостевых домах прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.
https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895863190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f8caafb6a0ea7a6641a9e07619c5d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, николай валуев, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), госдума рф, отели, гостиницы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Николай Валуев, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Госдума РФ, Отели, Гостиницы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах

Николай Валуев: законопроект о гостевых домах будет внесен в Госдуму осенью

© РИА Новости / Мария СеливановаЭксперты на пленарном заседании выставки "Отдых-2023"
Эксперты на пленарном заседании выставки Отдых-2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на выставке "Отдых".
"Планируем внести в осеннюю сессию законопроект по гостевым домам", — сказал депутат, подчеркнув, что тем самым из тени будет выведена огромная часть средств размещения.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что на полуострове около девяти тысяч малых гостиниц. Это 70 тысяч номеров, и этот бизнес готов работать легально, пояснил он. "Кроме того, небольшие отели — понятный способ инвестирования семейных денег в туристических регионах, например, на Кавказе, Алтае", — добавил чиновник.
Ростуризм в 2022 году оценивал количество полулегано работающих гостевых домов в 150 тысяч.
В законопроекте о гостевых домах прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.
Девушка с коктейлем возле бассейна - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Все включено, кроме алкоголя. Где введут "трезвый" all inclusive
08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНиколай ВалуевВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Госдума РФОтелиГостиницыМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала