https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895862736.html
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах - РИА Новости, 12.09.2023
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах
Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:54
2023-09-12T15:54
2023-09-12T15:55
туризм
туризм
новости - туризм
николай валуев
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
госдума рф
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895863190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0f7b45529bfd7345dfeb274833fd1488.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на выставке "Отдых"."Планируем внести в осеннюю сессию законопроект по гостевым домам", — сказал депутат, подчеркнув, что тем самым из тени будет выведена огромная часть средств размещения.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что на полуострове около девяти тысяч малых гостиниц. Это 70 тысяч номеров, и этот бизнес готов работать легально, пояснил он. "Кроме того, небольшие отели — понятный способ инвестирования семейных денег в туристических регионах, например, на Кавказе, Алтае", — добавил чиновник.Ростуризм в 2022 году оценивал количество полулегано работающих гостевых домов в 150 тысяч.В законопроекте о гостевых домах прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.
https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895863190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f8caafb6a0ea7a6641a9e07619c5d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, николай валуев, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), госдума рф, отели, гостиницы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Николай Валуев, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Госдума РФ, Отели, Гостиницы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах
Николай Валуев: законопроект о гостевых домах будет внесен в Госдуму осенью