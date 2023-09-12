https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895862736.html

Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах

Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах - РИА Новости, 12.09.2023

Валуев сообщил, когда в Госдуму будет внесен законопроект о гостевых домах

Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:54

2023-09-12T15:54

2023-09-12T15:55

туризм

туризм

новости - туризм

николай валуев

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

госдума рф

отели

гостиницы

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Законопроект по гостевым домам может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию, заявил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на выставке "Отдых"."Планируем внести в осеннюю сессию законопроект по гостевым домам", — сказал депутат, подчеркнув, что тем самым из тени будет выведена огромная часть средств размещения.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что на полуострове около девяти тысяч малых гостиниц. Это 70 тысяч номеров, и этот бизнес готов работать легально, пояснил он. "Кроме того, небольшие отели — понятный способ инвестирования семейных денег в туристических регионах, например, на Кавказе, Алтае", — добавил чиновник.Ростуризм в 2022 году оценивал количество полулегано работающих гостевых домов в 150 тысяч.В законопроекте о гостевых домах прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Малые объекты размещения включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы.

https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, николай валуев, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), госдума рф, отели, гостиницы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм)