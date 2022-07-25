https://ria.ru/20220725/gostevyedoma-1804830003.html
Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году
Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году - РИА Новости, 25.07.2022
Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году
Закон, легализующий работу гостевых домов для туристов в России, может начать действовать уже с марта 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:30
2022-07-25T17:30
2022-07-25T17:30
туризм
новости - туризм
краснодарский край
алтайский край
суздаль
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туристы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Закон, легализующий работу гостевых домов для туристов в России, может начать действовать уже с марта 2023 года, сообщает АТОР.По данным Ростуризма, сейчас в стране полулегально работают гостевые дома на 150 тысяч мест. Больше всего таких видов размещения в Краснодарском крае — около 10 тысяч, еще примерно пять-семь тысяч принимают отдыхающих в Крыму. Популярны они и в Дагестане, Алтайском крае, Суздале, на Байкале."Туроператоры часто не рискуют включать гостевые дома в свои пакеты, так как владельцы не обладают специальным юридическим статусом, оставаясь жильем с собственниками-физлицами", — отмечают в ассоциации.Уточняется, что на данный момент проект закона все еще дорабатывается. В Госдуму он пока не вносился, но в документе уже стоит дата вступления в силу — 1 марта 2023 года.Согласно новым правилам, владелец гостевого дома обязан уведомлять Ростуризм об осуществлении своей деятельности. После этого ведомство присвоит ему регистрационный номер, внесет сведения в реестр и разместит данные на своем официальном сайте. Работа без уведомления повлечет за собой административную ответственность.Классификацию гостевых домов будет проводить аккредитованная организация. После присвоения определенной категории объект размещения не сможет использовать в рекламе и в названии какую-либо другую категорию.Как отметили в Ростуризме, благодаря принятию законопроекта вырастет качество услуг, а также будет обеспечена защита прав потребителей, что повлечет за собой развитие внутреннего туризма.
https://ria.ru/20220724/oteli-1804321387.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, алтайский край, суздаль, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, байкал, республика крым, республика алтай
Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году
Гостевые дома могут получить "звезды" и легальный статус уже в следующем году
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Закон, легализующий работу гостевых домов для туристов в России, может начать действовать уже с марта 2023 года, сообщает
АТОР.
По данным Ростуризма, сейчас в стране полулегально работают гостевые дома на 150 тысяч мест. Больше всего таких видов размещения в Краснодарском крае — около 10 тысяч, еще примерно пять-семь тысяч принимают отдыхающих в Крыму. Популярны они и в Дагестане, Алтайском крае, Суздале, на Байкале.
"Туроператоры часто не рискуют включать гостевые дома в свои пакеты, так как владельцы не обладают специальным юридическим статусом, оставаясь жильем с собственниками-физлицами", — отмечают в ассоциации.
Уточняется, что на данный момент проект закона все еще дорабатывается. В Госдуму он пока не вносился, но в документе уже стоит дата вступления в силу — 1 марта 2023 года.
Согласно новым правилам, владелец гостевого дома обязан уведомлять Ростуризм об осуществлении своей деятельности. После этого ведомство присвоит ему регистрационный номер, внесет сведения в реестр и разместит данные на своем официальном сайте. Работа без уведомления повлечет за собой административную ответственность.
Классификацию гостевых домов будет проводить аккредитованная организация. После присвоения определенной категории объект размещения не сможет использовать в рекламе и в названии какую-либо другую категорию.
Как отметили в Ростуризме, благодаря принятию законопроекта вырастет качество услуг, а также будет обеспечена защита прав потребителей, что повлечет за собой развитие внутреннего туризма.