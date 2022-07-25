https://ria.ru/20220725/gostevyedoma-1804830003.html

Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году

Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году - РИА Новости, 25.07.2022

Гостевые дома могут получить "звезды" уже в следующем году

Закон, легализующий работу гостевых домов для туристов в России, может начать действовать уже с марта 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:30

2022-07-25T17:30

2022-07-25T17:30

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краснодарский край

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туризм

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Закон, легализующий работу гостевых домов для туристов в России, может начать действовать уже с марта 2023 года, сообщает АТОР.По данным Ростуризма, сейчас в стране полулегально работают гостевые дома на 150 тысяч мест. Больше всего таких видов размещения в Краснодарском крае — около 10 тысяч, еще примерно пять-семь тысяч принимают отдыхающих в Крыму. Популярны они и в Дагестане, Алтайском крае, Суздале, на Байкале."Туроператоры часто не рискуют включать гостевые дома в свои пакеты, так как владельцы не обладают специальным юридическим статусом, оставаясь жильем с собственниками-физлицами", — отмечают в ассоциации.Уточняется, что на данный момент проект закона все еще дорабатывается. В Госдуму он пока не вносился, но в документе уже стоит дата вступления в силу — 1 марта 2023 года.Согласно новым правилам, владелец гостевого дома обязан уведомлять Ростуризм об осуществлении своей деятельности. После этого ведомство присвоит ему регистрационный номер, внесет сведения в реестр и разместит данные на своем официальном сайте. Работа без уведомления повлечет за собой административную ответственность.Классификацию гостевых домов будет проводить аккредитованная организация. После присвоения определенной категории объект размещения не сможет использовать в рекламе и в названии какую-либо другую категорию.Как отметили в Ростуризме, благодаря принятию законопроекта вырастет качество услуг, а также будет обеспечена защита прав потребителей, что повлечет за собой развитие внутреннего туризма.

https://ria.ru/20220724/oteli-1804321387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, алтайский край, суздаль, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, байкал, республика крым, республика алтай