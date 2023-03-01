https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855148891.html

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года - РИА Новости, 01.03.2023

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года, говорится в документе Минэкономразвития, размещенном на официальном портале проектов... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:51

2023-03-01T17:51

2023-03-01T17:51

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года, говорится в документе Минэкономразвития, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.Там прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Гостевые дома включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы. При этом для первых получение категории будет добровольным. "Значительных ограничений для деятельности гостевых домов законопроект не содержит. Эти места размещения должны будут только уведомить о начале своей деятельности Минэкономразвития. Получать разрешений не нужно", — оценили законопроект в АТОР. В организации также отметили, что в регионах очень ждут регулирования этого сегмента туррынка. "Такой вид размещения популярен на пляжных курортах. В Краснодарском крае их около десяти тысяч. Еще примерно пять-семь тысяч принимает туристов в Крыму. Еще он востребован в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, в Суздале, Плесе", — сообщили в ассоциации. В мае прошлого года экс-глава Ростуризма на совещании в Координационном центре при правительстве РФ сообщала о том, что законопроект о гостевых домах на тот момент находился в комитете по регуляторике. По словам Догузовой, ожидалось, что его примут до конца 2022 года.

https://ria.ru/20230108/tygydym-1840082137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)