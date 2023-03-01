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Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
17:51 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855148891.html
Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года
Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года - РИА Новости, 01.03.2023
Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года
Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года, говорится в документе Минэкономразвития, размещенном на официальном портале проектов... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:51
2023-03-01T17:51
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года, говорится в документе Минэкономразвития, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.Там прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Гостевые дома включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы. При этом для первых получение категории будет добровольным. "Значительных ограничений для деятельности гостевых домов законопроект не содержит. Эти места размещения должны будут только уведомить о начале своей деятельности Минэкономразвития. Получать разрешений не нужно", — оценили законопроект в АТОР. В организации также отметили, что в регионах очень ждут регулирования этого сегмента туррынка. "Такой вид размещения популярен на пляжных курортах. В Краснодарском крае их около десяти тысяч. Еще примерно пять-семь тысяч принимает туристов в Крыму. Еще он востребован в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, в Суздале, Плесе", — сообщили в ассоциации. В мае прошлого года экс-глава Ростуризма на совещании в Координационном центре при правительстве РФ сообщала о том, что законопроект о гостевых домах на тот момент находился в комитете по регуляторике. По словам Догузовой, ожидалось, что его примут до конца 2022 года.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года

Минэкономразвития: закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГостевой дом "Софи" в Плесе
Гостевой дом Софи в Плесе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года, говорится в документе Минэкономразвития, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Там прописаны определения гостевого дома, их классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Гостевые дома включат в тот же реестр, что и отели, пляжи, горнолыжные трассы. При этом для первых получение категории будет добровольным.
"Значительных ограничений для деятельности гостевых домов законопроект не содержит. Эти места размещения должны будут только уведомить о начале своей деятельности Минэкономразвития. Получать разрешений не нужно", — оценили законопроект в АТОР.
В организации также отметили, что в регионах очень ждут регулирования этого сегмента туррынка. "Такой вид размещения популярен на пляжных курортах. В Краснодарском крае их около десяти тысяч. Еще примерно пять-семь тысяч принимает туристов в Крыму. Еще он востребован в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, в Суздале, Плесе", — сообщили в ассоциации.
В мае прошлого года экс-глава Ростуризма на совещании в Координационном центре при правительстве РФ сообщала о том, что законопроект о гостевых домах на тот момент находился в комитете по регуляторике. По словам Догузовой, ожидалось, что его примут до конца 2022 года.
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