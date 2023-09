https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html

Все включено, кроме алкоголя. Где введут "трезвый" all inclusive

12.09.2023

В туристической отрасли активно обсуждают систему "все включено" без алкоголя — как уверяют эксперты, это поможет снизить стоимость путевок. Приживется ли...

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Кристина Голубева. В туристической отрасли активно обсуждают систему "все включено" без алкоголя — как уверяют эксперты, это поможет снизить стоимость путевок. Приживется ли урезанный формат на отечественных и зарубежных курортах, какова аудитория "трезвых" отелей и в чем особенность all inclusive в разных странах — в материале РИА Новости.Дешевле не станет"В себестоимости услуг российских гостиниц по системе AI доля спиртного не превышает одного-трех процентов даже у тех, кто предоставляет импортные напитки. Так что исключение горячительного особо не повлияет на цены", — говорит коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.Дискуссии о безалкогольном all inclusive начались после интервью главы туроператора Bentour Дениза Уура турецким СМИ, в котором он в качестве одного из способов удешевить отдых предложил продавать путевки с "урезанной" системой.Тему подхватил генеральный директор УК "Ателика" (управляющей двумя российскими сетями гостиниц) Алексей Высоканов. Он заявил, что за счет ликвидации спиртного пакетные туры AI могут обойтись "дешевле на 20 процентов". Однако отметил, что это потенциально интересует не более 15 процентов гостей. И подчеркнул: в любом случае нужно оставлять "возможность приобретения спиртного как дополнения".Эксперты указывают: отельерам нет смысла пытаться урезать траты за счет алкоголя — суммы не те. Так, средняя себестоимость спиртного в концепции "все включено" у "Ателики" — 100-120 рублей в сутки.В цену тура на зарубежный курорт основной вклад вносит перелет: сам отель с едой и напитками в сравнении с билетами обходится в незначительную сумму.Предложили также отделять трезвенников от пьющих туристов — распределять по разным гостиницам. Это, успокаивают эксперты, тоже маловероятно. Хотя бы потому, что разные пакеты могут купить члены одной семьи. "И как быть: расселять по нескольким отелям?" — рассуждает туристка Нина Игнатьева из Санкт-Петербурга.Другой вопрос: как на шведском столе проследить, что купивший более дешевый тур гость честно обходит стороной безлимитный бар? Браслеты разного цвета не спасут: ими легко поменяться. "При продаже разных пакетов AI отель столкнется со сложностями, система контроля не отработана", — считает Оксана Булах.Все по ГОСТуРоссийский ГОСТ оказания услуг all Inclusive, вступивший в силу 30 июня, подразумевает наличие алкоголя, причем отечественного и в неограниченном количестве.Но стандарт — рекомендуемый, то есть каждый отель определяет для себя, внедрять его или нет. Гостиницы, решившие придерживаться ГОСТа, пока его лишь "обкатывают".По словам главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, по системе "все включено" у нас работают от 150 до 200 отелей. Подавляющее большинство — у Черного моря, несколько — в Подмосковье и в Ленинградской области.В числе флагманов, к примеру, — анапский Alean Family Resort & Spa Doville 5* на базе UAI, включая премиальное спиртное. Из крымских чаще всех на слуху Mriya Resort & SPA 5*.Резорт-отели с AI в разных регионах на отсутствие клиентуры не жалуются. И над избавлением от алкоголя не задумываются: если процессы налажены, а туристы едут, то вряд ли что-то поменяют."Многие объекты размещения не так давно пришли к полноценному all inclusive, а новый ГОСТ расширил перечень алкогольных напитков, включенных в стоимость, — говорит Оксана Булах. — Логичнее двигаться в сторону "ультра", не сокращая, а, наоборот, дополняя пакет. Как по части ассортимента напитков, так и по всему спектру услуг".Веская причинаТурецкие отельеры солидарны: безлимитное спиртное для немалого числа россиян — веская причина покупки тура."Я привык к качественному алкоголю, причем в отпуске тоже. Да, прихватить несколько бутылок виски или джина в Duty Free несложно, но спиртное на отдыхе всегда заканчивается очень не вовремя. Поэтому, хотя цены на Турцию, куда люблю ездить, поднялись, экономия даже на 20 процентов на "трезвом туре" мне неинтересна", — признается менеджер из Екатеринбурга Максим Расин."Мы не планируем отказываться от UAI c алкоголем. И ассортимент импортных напитков расширяется, ведь большинство гостей из России — а это целевая аудитория нашего отеля — хотят получить полноценный отдых, подразумевающий в их понимании и качественный алкоголь", — сообщила РИА Новости Анастасия Озтюрк, шеф отдела продаж и маркетинга турецкого отеля Amara Premier Palace."Безусловно, еда без включенного алкоголя интересна для туристов, выбирающих здоровый образ жизни… Однако на сегодняшний день рассчитывать, что значимое количество отелей Турции перейдет на такой тип питания, реальных предпосылок нет", — считают в PEGAS Touristik."Туристы едут в Турцию в отели "все включено", так как хотят отдохнуть и ни о чем не заботиться. В том числе не тратиться на коктейли или вино за ужином, — объясняют в компании "Интурист". — Отели без алкоголя есть давно, однако они относятся к разряду нишевых, например, халяльных".Вряд ли безалкогольное "все включено" привлечет принципиально новую аудиторию. Не употребляющие спиртное по разным причинам — религия, диета, спорт — либо просто не обращают внимание на его наличие в баре, либо давно определились с выбором отелей."Кому принципиален безалкогольный отдых — по здоровью или по потребности в ЗОЖ — более подойдут санатории", — добавляет Оксана Булах.По словам экспертов, запросы на "все включено без алкоголя" в Турции приходят очень редко. "Те, кто хотят сэкономить, скорее выберут апартменты без питания, отель только с завтраками или полный пансион", — уточняют в "Интуристе".Халяль и не только"На самом деле soft all inclusive (или non-alcoholic AI) — давняя опция. На турецких курортах много гостей из стран Ближнего Востока, которые не употребляют алкоголь и, соответственно, не хотят за него платить. Кстати, российские туристы из мусульманских регионов тоже пользуются такой возможностью", — рассказал гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян.Халяльные гостиницы действуют в Турции уже много лет. В перечне предлагаемых туроператорами — Grand Cortez Resort & SPA 5* (Аланья), Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa 5* (Измир), Selge Beach Resort & SPA (Cиде), Modern Saraylar Hotel 5* (Аланья), Wome Deluxe Hotel 5* (тоже Аланья). Стоимость в сентябре на тур от семи ночей за двоих — от 108 до 345 тысяч рублей.Туроператоры отметили особенности системы "все включено" и в ОАЭ. В отличие от Турции и Египта, в эмиратских отелях спиртное "рекой не льется": все алкогольные напитки привозные, оттого недешевые. "Банка пива в гостинице может стоить от десяти долларов, коктейль — от 15 долларов, бокал вина — от 20 долларов", — перечислили в PAC Group.В некоторых эмиратах алкоголь в отелях не подают вообще, например, в Шардже. В стране лишь треть гостиниц предлагает этот сервис. Больше всего — в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман и местах размещения, где рядом нет торговых зон и ресторанов. В Дубае такой лишь каждый десятый отель.

